קלאסיקות ולהיטים חדשים: הפלייליסט המושלם ליום האהבה 2026

יום האהבה 2026 כבר כאן, ובין אם אתם מתכננים ארוחת ערב רומנטית בבית או סתם נסיעה לילית שקטה, המוזיקה היא תמיד המרכיב הסודי שקובע את הטון.

כדי לחסוך לכם את ההתלבטות מול המסך, אספנו את רשימת השירים הישראליים שתמיד עובדת – שילוב מדויק בין הנוסטלגיה המנחמת לצלילים העכשוויים.

1. קלאסיקות להרמת מצב הרוח

נתחיל עם הבסיס. יש שירים שהם קונצנזוס, כאלה שמעלים חיוך מהצליל הראשון ומשדרים אופטימיות נצחית.

אריק איינשטיין – "אהבה ממבט ראשון": כי אי אפשר לפתוח רשימה כזו בלי הקול של המדינה. הפשטות הכובשת.

מתי כספי – "ברית עולם" / "מה זאת אהבה": הגאונות המוזיקלית של כספי ז"ל, שנפרד מאיתנו רק השבוע, הופכת כל מילת אהבה ליצירה על-זמנית.

יהודה פוליקר וגידי גוב - "פנים אל מול פנים": אינטימיות במיטבה.

שלמה ארצי - "אחרי הכל את שיר": ההמנון הזוגי האולטימטיבי, יחד עם "וביחד נזדקן" שמזכיר לנו את המטרה הסופית.

בעז שרעבי – "את לי לילה": הקול החם של שרעבי הוא פסקול חובה לכל ערב רומנטי.

2. שירי רגש לרגעים אינטימיים

כשהערב מעמיק והאורות מתעמעמים, זה הזמן לשירים שנוגעים ישר בלב.

מאיר בנאי – "אצלך בעולם": ביצוע שחודר לנשמה ומדבר על החיבור העמוק ביותר בין שני אנשים.

יהודה פוליקר – "דברים שרציתי לומר": הכנות הפוצעת של פוליקר מתאימה לרגעים בהם המילים נגמרות.

ריקי גל ומתי כספי – "היא שלו והוא שלה": דרמה רומנטית גדולה מהחיים.

3. נוסטלגיה ישראלית רכה

חזרה לימים התמימים יותר, עם מלודיות שכיף להתרפק עליהן.

עפרה חזה – "עוד מחכה לאחד": קלאסיקה שכיף להיזכר בה.

יגאל בשן – "אם הייתי שר לך": פופ ישראלי במיטבו, נעים ולא מתאמץ.

גלי עטרי – "דרך ארוכה": תזכורת לכך שאהבה היא מסע, לא רק יעד.

הנשמות הטהורות – "אחכה לך": הרמוניות קוליות שעושות נעים באוזן.

כוורת – "היא כל כך יפה": קצת הומור וקצב לא הזיקו לאף דייט מעולם.

4. טוויסט רוק ואלטרנטיב

לאלו שמעדיפים את הרומנטיקה שלהם קצת יותר מחוספסת.

משינה – "אהובתי": כנראה שיר האהבה-פרידה-חזרה הגדול ביותר ברוק הישראלי.

נמרוד לב – "זה כל הקסם": הדואט הנצחי עם אורלי פרל שמגדיר מחדש קסם פשוט.

ארקדי דוכין – "היא לא דומה": מינימליזם מרגש, לצד ההצהרה הגדולה "מי אוהב אותך יותר ממני".

שלום חנוך – "אהבת נעורי": נוסטלגיה מחוספסת ומופלאה.

להקת גן חיות – "ירח כחול": פנינה משנות ה-90 שכיף לגלות מחדש.

5. הגל החדש: להיטים עכשוויים

כדי לאזן את הנוסטלגיה, הנה כמה מהשירים שהגדירו את הרומנטיקה הישראלית בשנים האחרונות.

עומר אדם – "רק שלך": בלדות האהבה של אדם הפכו לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי.

יסמין מועלם – "יחפים": כנות, פשטות וביט שמדבר לדור הנוכחי.

אודיה – "את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך": טקסטים ישירים שפוגעים בול.

הראל סקעת – "בתוך": אמנם לא שיר חדש, אך הביצוע הזה נשאר רלוונטי ומרגש בכל שנה מחדש.

חג אהבה שמח!