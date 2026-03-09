הלהקה האהובה תוקפת את חיילי צה"ל: "רוצחים מחרחרי מלחמה"

אלכס קפרנוס, סולן להקת האינדי הסקוטית "פרנץ פרדיננד", תקף בחריפות את צה"ל על רקע שימוש בלהיט הלהקה בסרטון תעמולה צבאי, כך דווח היום (שני) פרסומים ברשתות החברתיות במהלך יום שבת האחרון. קפרנוס כינה את כוחות הביטחון "רוצחים מחרחרי מלחמה" וטען כי השימוש בשיר "Take Me Out" נעשה ללא אישור, זאת בעקבות המתקפות מול איראן.

הסרטון המדובר, שהועלה תחת הכותרת "מבצע שאגת הארי – כך זה נעשה", מציג תיעוד של תקיפות אוויריות, מטוסים והפצצות, כאשר השיר המפורסם משנת 2004 מלווה את המראות.

קפרנוס כתב בחשבון האינסטגרם שלו כי המעשה מעורר בו "בחילה וזעם", והוסיף כי מדובר בצעד המאפיין את מה שכינה "יהירות נתעבת של לקיחת דבר מה שאינו שלהם". הלהקה ידועה בקו פוליטי ביקורתי לאורך השנים, ובעבר פרסמה את השיר "Demagogue" נגד דונלד טראמפ במהלך קמפיין הבחירות שלו בשנת 2016.

הביקורת של הלהקה מגיעה בשיאה של המלחמה נגד איראן והטענות הקשות על פגיעה במוסדות אזרחיים, בהם בית ספר לבנות בעיר מינאב. על פי הדיווחים, 165 תלמידות נהרגו בהפצצה.

במקביל, אנטוניו רומרו מונחה, מיוצרי הלהיט הספרדי "מקרנה", הביע "אי נוחות עמוקה" וזעזוע מהשימוש בשיר בסרטון ויראלי של הבית הלבן. הסרטון, המתעד את "מבצע זעם אפי" באיראן, מציג הפצצות אוויריות ופריסת כוחות לצלילי המקצב המזוהה עם חגיגות ושמחה. השימוש בלחן קצבי לתיעוד הרס עורר גל ביקורת נגד ממשל טראמפ, שלטענת האמנים מתעלם באופן עקבי מאזהרות ומפר זכויות יוצרים לצרכים פוליטיים וצבאיים.