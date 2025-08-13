בפסטיבל טורונטו פסלו סרט על ה-7/10 - זאת הסיבה ההזויה

מומלצים -

הסרט "הדרך שבינינו – החילוץ האולטימטיבי" בבימויו של בארי אייבריץ’, המתמקד בפעולות החילוץ של האלוף (מיל’) נעם תיבון במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, הוסר מתוכנית פסטיבל טורונטו בעקבות לחץ שהפעילו ארגונים אנטי-ישראליים וחשש מהפגנות ומהומות סביב הקרנתו. ההסבר הרשמי שנתנה אתמול (שלישי) הנהלת הפסטיבל היה "קושי משפטי" הנוגע לשימוש בצילומים שצולמו על ידי מחבלי חמאס.

הסרט תוכנן להשתתף בפסטיבל ולהיות היצירה הישראלית היחידה שתוקרן בו השנה. במסגרת הפסטיבל יוצגו מספר סרטים של יוצרים פלסטינים או כאלה העוסקים בסכסוך מנקודת מבט פרו-פלסטינית.

“הדרך בינינו”, המתמקד בפועלו של האלוף תיבון ביום מתקפת השבעה באוקטובר, כולל חילוץ בני משפחתו מקיבוץ נחל עוז, הצלת זוג שנמלט ממסיבת הנובה וחילוץ חיילים פצועים תחת אש - היה אמור להיות הסרט הראשון בפסטיבל היוקרתי המתאר את האירועים מנקודת מבט ישראלית.

אלא שאתמול, ברגע האחרון, הודיעה הנהלת הפסטיבל לבמאי על ביטול ההקרנה. ההסבר הרשמי: “קושי משפטי” הנוגע לשימוש בצילומים שצולמו על ידי מחבלי חמאס בגזרת נחל עוז והופצו בזמן אמת לכלי התקשורת בעולם, לטענתם ללא אישור שימוש רשמי.

בפועל, מאחורי הקלעים התקבלו איומים על הפגנות אנטי-ישראליות והפרות סדר סביב ההקרנה - ואלו הובילו לביטולה.

הסרט יוקרן בתחילת ספטמבר בהקרנת ענק ביוזמת הקהילה היהודית בטורונטו, שתהיה פתוחה לציבור הרחב ובמקביל לפסטיבל. ארגון הגג של יהדות קנדה מסר בתגובה: “ההחלטה המבישה לבטל את הקרנת הסרט שולחת מסר חד וברור - יהדות קנדה, שתרומתה לפסטיבל ניכרת לאורך שנים, אינה רצויה עוד. הנהלת הפסטיבל חייבת לחזור בה מההחלטה לאלתר".

האלוף נעם תיבון הגיב: "פסטיבל טורונטו נכנע ללחצים ואיומים, ובחר להשתיק ולמחוק את השבעה באוקטובר. הסרט הדוקומנטרי של הבמאי בארי אייבריץ' מביא למסך סיפור אנושי, לא פוליטי, ומתעד מציאות קשה ביום הנורא ביותר בתולדות מדינת ישראל".

"המסר שלי להנהלת הפסטיבל: את האמת אי-אפשר למחוק. את הזוועות שביצע חמאס אי-אפשר למחוק ולהכחיש. הטענה של הנהלת הפסטיבל, כאילו לא ניתן להקרין את הסרט בגלל שלא התקבלו "אישורי שימוש" בצילומים של מחבלי הנוחבה מאותו יום נורא, היא אבסורדית והזויה, ומהווה פגיעה נוספת בקורבנות של אותו יום נורא".

ח"ופש הביטוי הוא האומץ להקרין ולהשמיע גם דברים מאתגרים שאינם נוחים לקהלים מסוימים. פסטיבל טורונטו, שמקרין השנה סרטים מנקודת מבט פלסטינית, אבל מצנזר סרט על השבעה באוקטובר מנקודת מבט ישראלית, נכשל כישלון מוסרי חמור. למרות הפחדנות של מנהלי הפסטיבל, אני גאה לומר שהסרט יוקרן בטורונטו, בפני קהל רחב שייחשף לאמת על אירועי השבעה באוקטובר. אני מודה לבמאי בארי אייבריץ' על אומץ הלב שלו, ויחד נפעל כדי להביא את הסרט למיליוני אנשים ברחבי העולם", מסר תיבון.