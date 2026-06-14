המוזיקאי האמריקני אוליבר טרי נהרג בהתרסקות מסוק בגיל 32

המוזיקאי, הזמר והיוצר האמריקני אוליבר טרי, המוכר בזכות הלהיטים העולמיים “Life Goes On” ו-“Miss You”, נהרג היום (ראשון) בתאונת מסוק קטלנית בריו דה ז'ניירו שבברזיל בגיל 32.

לפי דיווח של רשת CNN ברזיל, התאונה התרחשה בבוקר יום ראשון בדרום-מערב העיר, כאשר שני מסוקים היו מעורבים בהתרסקות שהובילה למותם של שישה בני אדם, בהם טרי.

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טרי, שהפך לאורך השנים למותג בזכות התסרוקת הייחודית שלו ואופנת שנות השמונים הצבעונית שהציג, החל את דרכו המקצועית בהפקת מוזיקת דאבסטפ באזור מפרץ סן פרנסיסקו. הפריצה הגדולה שלו לתודעה העולמית החלה בשנת 2016 בעקבות שיתוף הפעולה בשיר “When I’m Down”, שהוביל להחתמתו בחברת התקליטים הגדולה "אטלנטיק רקורדס".

בהמשך, המיני-אלבום שלו “Alien Boy” משנת 2018 הפך ללהיט תרבותי, והקליפ הכפול שכתב וביים עבורו צבר למעלה מ-50 מיליון צפיות והציג לעולם את האסתטיקה הלא-שגרתית שלו.

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בשנים האחרונות ביסס טרי מעמד של כוכב רשת ענק, במיוחד בפלטפורמת הטיקטוק שבה החזיק בלמעלה מ-15 מיליון עוקבים. השיר המצליח ביותר שלו, “Life Goes On”, נדגם ביותר מ-3.7 מיליון סרטונים ברשת החברתית, בעוד הלהיט “Miss You” זכה גם הוא למיליוני שיתופים.

מותו הטרגי והפתאומי של המוזיקאי התרחש בעיצומו של סיבוב הופעות עולמי מצליח לקידום אלבומו הרביעי, שהיה אמור לכלול בהמשך הקיץ הופעות ביעדים רבים ובהם סין, יפן, ניו זילנד ודרום אפריקה.