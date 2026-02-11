השחקן ג'יימס ואן דר ביק, ​​כוכב "דוסון קריק" הלך לעולמו בגיל 48

העולם האמריקני והבידור איבדו היום (רביעי) אחד מהכוכבים האייקוניים של שנות ה-90: ג'יימס וואן דר ביק, השחקן שנודע בעיקר בתפקיד דוסון ליורי בסדרת הנוער דוסון קריק, נפטר בגיל 48 לאחר מאבק ממושך במחלת סרטן המעי הגס.

אשתו של וואן דר ביק, קים ברוק, פרסמה הודעה ברשתות החברתיות וכתבה: "ג’יימס דייוויד וואן דר ביק הועבר היום בבוקר בשלום. הוא נלחם במחלה בסבלנות, אמונה וחסד". המשפחה ביקשה כעת כבוד לפרטיות בזמן האבל. ההודעה עוררה גל של הזדהות ותמיכה מהמעריצים, אשר נזכרים בכוכב האהוב שלהם מילדות ועד היום.

וואן דר ביק החל את דרכו בעולם הבידור כשהתגלה ב-1998 כשחקן ראשי בסדרת הנוער דוסון קריק. הדמות של דוסון ליורי הפכה לסמל של גיל ההתבגרות והתקופה, והשפעתה על תרבות הפופ לא פגה גם שנים רבות לאחר סיום הסדרה.

לאורך הקריירה שלו שיחק גם בסרטים מצליחים כמו "Varsity Blues", "The Rules of Attraction" ו-"Formosa", וכן בסדרות טלוויזיה כמו "CSI: Cyber", "Don’t Trust the B‑ in Apartment 23" ו-"Pose", והוכיח את יכולתו לשלב בין תפקידים דרמטיים לקומיים. וואן דר ביק גם המשיך להופיע בהופעות אורח ובתפקידי קולנוע בולטים, והשאיר חותם על דורות של מעריצים.

בשנת 2024 חשף וואן דר ביק כי אובחן עם סרטן המעי הגס בדרגת מחלה 3. במהלך השנים האחרונות שיתף את הציבור במסעו, כולל האתגרים הרפואיים והמאבק האישי, והיה דמות מעוררת השראה למי שמתמודדים עם מחלות קשות.

השחקן הותיר אחריו את אשתו קים ברוק ושישה ילדים. מעבר לקריירה הקולנועית והטלוויזיונית, וואן דר ביק היה ידוע כאדם משפחתי, מחויב לילדיו ולאשתו, והשתדל לשמור על פרטיותו מחוץ למסך.

בזירת הבידור והתרבות, מעריצים ועמיתים רבים שיתפו ברשתות החברתיות זיכרונות מחייו של השחקן. דמויות משפיעות בתעשיית הטלוויזיה והקולנוע הביעו צער על מותו והדגישו את תרומתו הייחודית לתרבות הפופולרית של סוף המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21.

ג’יימס וואן דר ביק ייזכר כאחד הכוכבים המובהקים של דורו, שסחף מיליוני צופים ברחבי העולם עם דמותו של דוסון ליורי. מותו בגיל 48 משאיר חלל גדול בתעשיית הבידור ובעולם התרבות הפופולרית, אך מורשתו תמשיך לחיות בזיכרון המעריצים.