היום של מעריצי סדרת "הארי פוטר" הגיע

זהו היום של מעריצי הארי פוטר לצאת ולחגוג: לכבוד 20 שנים להקרנת הבכורה של הסרט 'הארי פוטר וגביע האש', הוא מתקמבק היום (חמישי) לבתי הקולנוע בכמה מדינות, כולל ישראל, ומוקרן בסינמה סינמה ובסינמטק.

ההקרנה המחודשת של "הארי פוטר וגביע האש" הצליחה להוציא לא מעט מעריצים מהבית. הסרט מבוסס על ספרי הארי פוטר מאת ג’יי.קיי. רולינג, והוא הרביעי בסדרת סרטי הפנטזיה שכבשה את העולם.

"הארי פוטר וגביע האש" מתאר את הרפתקאותיו של הארי בבית הספר לקוסמים הוגוורטס, והיום, ההקרנה הייתה יותר מסרט - זו חוויה של נוסטלגיה, קהילה ואהבה לעולם הקסום של הארי פוטר.

סדרת הארי פוטר היא אחת ההצלחות הספרותיות והקולנועיות הגדולות ביותר בהיסטוריה, עם השפעה תרבותית עולמית עצומה, והפכה לתופעה גם בישראל. בקניון עזריאלי קיימת חנות פופ אפ המוקדשת כולה לסדרה האייקונית, ומעריצים מכל הגילאים נהנים מהחוויה.

