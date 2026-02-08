מופיע בפני חיילי צה"ל: תמונות ארכיון נדירות של מתי כספי בצעירותו

אגדה ישראלית: הזמר והיוצר מתי כספי, מגדולי המוזיקאים הישראלים, הלך היום (ראשון) לעולמו בגיל 76. משפחתו של כספי מסרה: "בלב כואב ועצב עמוק אנו מודיעים על פטירתו של בעלי האהוב ואבינו היקר, האור בחיינו נכבה. אהבתו ויצירתו שהשאיר תמיד ימשיכו להיות חלק מאיתנו לעד".

ארכיון צה"ל במשרד הביטחון פרסם תמונות נבחרות מהופעותיו בפניי חיילי צה"ל לזכרו של היוצר האהוב