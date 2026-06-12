כאשר למדינה יש יותר מדי כסף ומעט מדי זמן, הפתרון המיידי הוא בדרך כלל "צ'ק פתוח". בעשור האחרון, ערב הסעודית פועלת לפי האסטרטגיה הזו בדיוק: היא קונה שחקני כדורגל במיליארדים, מקימה ליגות גולף שמרעידות את העולם, ומנסה לבנות ערי עתיד בלב הישימון. אבל כשזה מגיע לתעשיית הקולנוע - תחום שנשען על רגש, יצירתיות ותזמון מושלם - מתברר שגם הרי דולרים לא יכולים לקנות הצלחה. הסרט "לוחם המדבר" (Desert Warrior), שהיה אמור להיות חזית התרבות החדשה של הממלכה, הפך במקום זאת לאחד הכישלונות המהדהדים והיקרים בתולדות הקולנוע, סרט של 150 מיליון דולר שפשוט נעלם בחול.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

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הסיפור של "לוחם המדבר" הוא לא רק סיפור על קולנוע רע: הוא הצצה לדרך שבה שלטון ריכוזי מנסה להנדס תרבות מלמעלה למטה. הסרט, דרמת אקשן תקופתית המתרחשת בחצי האי ערב של המאה השביעית, הגיע למסכים לאחר מסע ייסורים של חמש שנים. בכיכובם של אנתוני מאקי (המוכר כקפטן אמריקה החדש) וזוכה האוסקר בן קינגסלי, הוא נועד להיות "התשובה הסעודית ללורנס איש ערב", כפי שהגדירו זאת בעיתון הבריטי "הדיילי טלגרף" (The Daily Telegraph). המטרה הייתה ברורה: להראות לעולם שסעודיה היא כבר לא רק יצואנית נפט, אלא מעצמת תוכן גלובלית.

חזון 2030: לקנות את הדרך לקדמה

כדי להבין את גודל ההימור, צריך להסתכל על ההקשר הרחב. הסרט הופק על ידי אולפני אם-בי-סי (MBC Studios), זרוע ההפקה של גוף השידור הגדול במזרח התיכון הנמצא בשליטת הממשלה הסעודית. זהו חלק בלתי נפרד מ"סעודיה ויז'ן 2030" (Saudi Vision 2030) - תוכנית הענק של יורש העצר מוחמד בן סלמאן לגמילת הכלכלה מהתלות בנפט.

במסגרת החזון הזה, סעודיה כבר השקיעה מיליארדים בטורניר הגולף "ליב" (LIV Golf), שהוקם כמתחרה דורסני לאיגוד הגולף המקצועני האמריקני. היא גם ייסדה את "פסטיבל הקומדיה של ריאד" ב-2025, אליו הובאו בכסף רב כוכבים כמו דייב שאפל וקווין הארט כדי לשפר את תדמיתה של הממלכה בנושאי זכויות אדם וחופש ביטוי. "לוחם המדבר" היה אמור להיות היהלום שבכתר הקולנועי, מופע הראווה של עיר העתיד "ניאום" (Neom), שבה הוקמו אולפני ענק במיוחד עבור הפרויקט.

הפקה בלב הסערה

אבל הוליווד, מתברר, לא אוהבת שדיקטטורים (גם אם הם נאורים בעיני עצמם) מכתיבים לה את הקצב. "לוחם המדבר" סבל ממה שמכונה בתעשייה "הפקת גיהנום". הבמאי הבריטי רופרט ויאט ("כוכב הקופים: המרד") הודח מהפרויקט במהלך העריכה לאחר עימותים עם אולפני MBC. לפי דיווחים במגזין התעשייה "וראייטי" (Variety), הסעודים רצו סרט אקשן קצבי ופשוט, בעוד שוויאט ניסה לייצר אפוס היסטורי מורכב של שעתיים וחצי. ויאט הוחזר מאוחר יותר רק כדי לנסות ולהציל את מה שנשאר.

מבחינה עלילתית, הסרט ניסה לרקוד על שתי חתונות: לספר סיפור ערבי אותנטי אבל דרך עיניים הוליוודיות. העלילה מתמקדת בנסיכה הינד (איישה הארט), שמסרבת להפוך לפילגש של הקיסר הפרסי קיסרא (בן קינגסלי) ומנהיגה מרד נגדו. "הסרט מנסה לעשות דיפלומטיה עקיפה בנושא זכויות נשים בסעודיה", נכתב בביקורת ב"ניו יורק טיימס" (The New York Times), "אבל הוא נראה כמו עוד סרט הוליוודי בתקציב ענק שפשוט צולם במקרה בסעודיה".

הגיאופוליטיקה של הכישלון

התזמון של השקת הסרט לא יכול היה להיות גרוע יותר. "לקהל אין תיאבון לסרט על מלחמה במדבר, כשיש מלחמה אמיתית שמשתוללת במזרח התיכון", ציין משקיף בתעשייה לאתר Deadline. המלחמה בעזה והמתיחות הצבאית מול איראן הפכו את התוכן של הסרט - שבו ערבים נלחמים בפרסים - לטעון מדי. ביוני 2025, כשארה"ב תקפה מתקני גרעין באיראן, הסרט כבר נחשב ל"רעל" עבור מפיצים בינלאומיים שחששו מתסיסה.

איראן מצדה תקפה את הסרט וכינתה אותו "רויזיוניזם היסטורי" שנועד לשרת את האינטרסים הסעודיים נגד טהרן. בסופו של דבר, אף אולפן גדול לא הסכים לגעת בו, והוא הופץ על ידי Vertical Entertainment, חברה עצמאית קטנה שמתמחה בדרך כלל בסרטים המיועדים ישירות לסטרימינג (VOD). התוצאה הייתה פתיחה מביכה של פחות מחצי מיליון דולר ביותר מ-1,000 מסכים בארה"ב אחד הנתונים הגרועים בהיסטוריה לקנה מידה כזה.

דעת הקהל: "פרסומת של שעתיים"

ברשתות החברתיות, הבלוגרים לא ריחמו. מבקר הקולנוע דן מורל (Dan Murrell) סיכם את מה שרבים חושבים על הניסיון הסעודי: "הבעיה היא שסעודיה מנסה לחקות את הוליווד ברגע הכי גרוע שלה. הם בנו אולפנים מדהימים, אבל שכחו שהקהל לא רוצה לראות פרסומת של שעתיים לתעשיית הקולנוע הסעודית". מורל ציין כי הציון הקטסטרופלי באתר Rotten Tomatoes (כ-29% בלבד מהמבקרים) מעיד על כך שהסרט "פשוט משעמם, וזה החטא הכי גדול שסרט אקשן יכול לבצע".

אפילו בבית, בערב הסעודית, הסרט התרסק. הוא הכניס רק 87,000 דולר בסוף השבוע הראשון שלו בממלכה, ודורג במקום השמיני בלבד. מתברר שגם הקהל הסעודי העדיף להיטים מקומיים אותנטיים או סרטי מארוול אמיתיים על פני הניסיון המלאכותי לייצר "הוליווד מקומית" בכוח.

האם השיעור נלמד?

צוות ההפקה מנסה לשדר אופטימיות. לטענתם, ה-150 מיליון דולר לא הלכו רק על הסרט, אלא על בניית התשתית. אבל עבור יורש העצר מוחמד בן סלמאן, הכישלון הזה הוא תמרור אזהרה: כסף יכול לקנות שחקנים, אולפנים ופרסום, אבל הוא לא יכול לקנות רלוונטיות או אהדת קהל.

עבורנו בישראל, הסיפור הזה הוא תזכורת לכך שהשכנה האיזורית נמצאת בעיצומו של תהליך שינוי עמוק, כמעט נואש. היא מוכנה לשרוף סכומי עתק כדי להשתלב במשפחת העמים המערבית, אבל הדרך לשם רצופה בבורות. "לוחם המדבר" ייזכר אולי כפרק מוזר בהיסטוריה של סעודיה, רגע שבו הממלכה גילתה שהמדבר אולי שופע נפט, אבל קשה מאוד להצמיח בו הוליווד בן לילה.