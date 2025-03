מי יהיה הזוכה הגדול? טקס פרסי האוסקר ה-97 יערך הלילה

טקס פרסי האוסקר ה-97, לסיכום שנת הקולנוע 2024, יערך הלילה (בין ראשון לשני) בתיאטרון "דולבי" בלוס אנג'לס. את הטקס מנחה השנה לראשונה הקומיקאי קונאן אובריאן, שייקח את השרביט ממגיש הלילה האמריקני ג'ימי קימל, שהנחה את הטקס ארבע פעמים כולל בשנה שעברה. המירוץ לאוסקר השנה יתקיים על רקע השריפות בלוס אנג'לס, כשהכרזת המועמדויות נדחתה פעמיים בשל כך.

"אמיליה פרז" של ז'אק אודיאר הצרפתי מוביל במספר המועמדויות עם 13 בסך הכל. הסרט "הברוטליסט" של בריידי קורבט ו"מכושפת" של ג'ון מ. צ'ו עוקבים אחריו עם 10 מועמדויות כל אחד. גל גדות תגיש את הפרס בקטגוריית הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר, שבה מוביל לזכיה "אין ארץ אחרת", של קולקטיב ישראלי-פלסטיני, המתאר את מאבקם של תושבי כפרי מספאר-יטא שבדרום הר חברון, ברשויות הישראליות המנסות לפנותם.

קיים סימן שאלה גדול אם השחקנית קרלה סופיה גסקון שמככבת ב"אמיליה פרז" ומועמדת בפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר, תופיע לאחר שעוררה הד תקשורתי בשל ציוצי העבר שלה, בהם קריאות אנטי איסלאמיות. עם זאת, אושר שהיא תשתתף בטקס האוסקר עצמו - אם כי נותר לראות אם היא תצעד על השטיח האדום ותשב עם חבריה.

בנוסף, במהלך הטקס יוענקו פרסי אוסקר של כבוד למוזיקאי, המפיק והמעבד קווינסי ג'ונס שהלך לעולמו בנובמבר האחרון. כך גם המלהקת ג'ולייט טיילור שהירבתה לעבוד עם וודי אלן. המפיקים ברברה ברוקולי ומייקל ג'י. ווילסון, שעד לאחרונה היו הבעלים הבלעדיים של זיכיון סרטי ג'יימס בונד עד שמכרו את הזכויות לאמזון/MGM, יזכו בפרס האוסקר על שם אירווינג ג'י. ת'אלברג על תרומתם "לנוף הקולנועי של התעשייה", והבמאי/תסריטאי הבריטי ריצ'רד קרטיס ("ארבע חתונות ולוויה", "נוטינג היל") יזכה בפרס האוסקר על שם ג'ין הרשהולט על תרומתו ההומניטרית.

רשימת המועמדויות

הסרט הטוב ביותר

"אנורה"

"הברוטליסט"

"אנונימי לגמרי"

"עד שייצא עשן לבן"

"חולית: חלק שני"

"אמיליה פרז"

"אני עדיין כאן"

"נערי ניקל"

"יופי מסוכן"

"מרשעת"

בימוי

שון בייקר, "אנורה"

בריידי קורבט, "הברוטליסט"

ג'יימס מנגולד, "אנונימי לגמרי"

ז'אק אודיאר, "אמיליה פרז"

קוראלי פארז'ה, "יופי מסוכן"

שחקן ראשי

אדריאן ברודי, "הברוטליסט"

טימותי שאלאמה, "אנונימי לגמרי"

קולמן דומינגו, "סינג סינג"

רייף פיינס, "עד שייצא עשן לבן"

סבסטיאן סטן, "המתמחה"

שחקנית ראשית

סינתיה אריבו, "מרשעת"

קרלה סופיה גסקון, "אמיליה פרז"

מייקי מדיסון, "אנורה"

דמי מור, "יופי מסוכן"

פרננדה טורס, "אני עדיין כאן"

שחקן משנה

יורי בוריסוב, "אנורה"

קירן קאלקין, "כאב אמיתי"

אדוארד נורטון, "אנונימי לגמרי"

גאי פירס, "הברוטליסט"

ג'רמי סטרונג, "המתמחה"

שחקנית משנה

מוניקה ברברו, "אנונימי לגמרי"

אריאנה גרנדה, "מרשעת"

פליסיטי ג'ונס, "הברוטליסט"

זואי סלדנה, "אמיליה פרז"

איזבלה רוסליני, "עד שייצא עשן לבן"

צילום

"הברוטליסט"

"חולית: חלק שני"

"אמיליה פרז"

"מריה"

תסריט מעובד

"אנונימי לגמרי"

"עד שייצא עשן לבן"

"אמיליה פרז"

"נערי ניקל"

"סינג סינג"

תסריט מקורי

"אנורה"

"הברוטליסט"

"כאב אמיתי"

"5 בספטמבר"

"יופי מסוכן"

עיצוב תלבושות

"אנונימי לגמרי"

"עד שייצא עשן לבן"

"גלדיאטור 2"

"נוספרטו"

"מרשעת"

איפור ועיצוב שיער

A Different Man

"אמיליה פרז"

"נוספרטו"

"יופי מסוכן"

"מרשעת"

פסקול

"הברוטליסט"

"עד שייצא עשן לבן"

"אמיליה פרז"

"מרשעת"

"רוז הרובוטית"

שיר מקורי

Never Too Late ("אלטון ג'ון: אף פעם לא מאוחר מדי")

El Mal ("אמיליה פרז")

Mi Camino ("אמיליה פרז")

Like A Bird ("סינג סינג")

(The Journey (The Six Triple Eight

עריכה

"אנורה"

"הברוטליסט"

"עד שייצא עשן לבן"

"אמיליה פרז"

"מרשעת"

הסרט התיעודי באורך מלא

"אין ארץ אחרת"

"יומני קופסא השחורה"

"מלחמת פורצלן"

"פסקול להפיכה צבאית"

"קנה סוכר"

הסרט התיעודי הקצר

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

הסרט הבינלאומי

"אני עדיין כאן" (ברזיל)

The Girl With the Needle (דנמרק)

"אמיליה פרז" (צרפת)

"זרע התאנה הקדושה" (גרמניה)

"עם הזרם" (לטביה)

עיצוב אמנותי

"הברוטליסט"

"עד שייצא עשן לבן"

"חולית: חלק שני"

"נוספרטו"

"מרשעת"

סאונד

"חולית: חלק שני"

"אמיליה פרז"

"מרשעת"

"רוז הרובוטית"

"אנונימי לגמרי"

אפקטים מיוחדים

"הנוסע השמיני: רומולוס"

"Better Man: סיפורו של רובי וויליאמס"

"חולית: חלק שני"

"מרשעת"

"כוכב הקופים: ממלכה חדשה"

סרט אנימציה באורך מלא

"עם הזרם"

"הקול בראש 2"

"זיכרון של חילזון"

"וואלאס וגרומיט: על כנפי הנקמה"

"רוז הרובוטית"

סרט האנימציה הקצר

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!