"החבר שלום" ו"אלדד השופר": הברסלבים שמדליקים את הרשתות

מומלצים -

ועוד יותר טוב: את שלום מכלוף מעטים אולי מכירים בשמו, אבל את "החבר שלום", הברסלב השמח שכבש את הרשתות עם סרטונים ויראליים, רבים מאוד מכירים. יחד עם החצי השני שלו, "אלדד השופר", הפך הצמד לתופעה מרעננת ומוכרת.

בנתניה, עיר מגוריהם, הם מתקבלים באהבה בכל פינה והפכו לדמויות מוערכות בקהילה. טל שנהב הצטרף אליהם לרכב הברסלבים, ומצא את עצמו רוקד איתם על הגג - ככה באמצע היום, בחוויה שמכילה שמחה, אנרגיה וקטע ויראלי אמיתי.