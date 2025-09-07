טקס הזיכרון של משפחות 7 באוקטובר: רשימת האמנים המלאה

מומלצים -

תנועת "קומו" ומשפחות 7 באוקטובר פרסמו היום (ראשון) את רשימת האמנים המלאה שיתארחו השנה בטקס הזיכרון הלאומי.

בין האמנים שהתגייסו בהתנדבות מלאה: אסתר רדא, ברי סחרוף, דניאל וייס, הדג נחש, התקווה 6, יובל רפאל, ירדנה ארזי, נעם קליינשטיין, עדן גולן, עדן חסון, עמיר בניון, ריטה, ריקי גל, רמי קליינשטיין, שירי מימון, שלום חנוך, שלומי שבת ושלמה ארצי.

הטקס יתקיים ביום שלישי, 7 באוקטובר, בשעה 21:30, וישודר בשידור חי בכל ערוצי הטלוויזיה המרכזיים בישראל, באתרי אינטרנט, בתחנות רדיו מובילות ובהקרנות קהילתיות בישראל ובעולם. מיקום הטקס עדיין לא נקבע סופית.

הטקס, שמיועד להנצחת הנספים, יוקדש לזעקת החטופים מהמנהרות ויציג את סיפור המשפחות על הפקרה, שבר, גבורה ותקווה. כמו בשנה שעברה, הטקס מהווה אירוע הסברתי בינלאומי שזכה למיליוני צופים ולסיקור תקשורתי עולמי.

יונתן שמריז, מייסד "קומו", אמר: "בשנה שעברה חלמנו על טקס לאומי המוני, אך המצב הביטחוני לא אפשר זאת. גם השנה מיטב אמני ישראל התגייסו בלב שלם לזיכרון המשפחות. אני קורא לציבור להמשיך ולהירתם למימון ההמונים כדי שנוכל לקיים את הטקס בפני עשרות אלפי ישראלים - אירוע של זיכרון, אמת ותקווה".

לתמיכה בקמפיין מימון ההמונים של הטקס