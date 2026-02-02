טקס פרסי הגראמי 2026: הזכייה ההיסטורית של באד באני - והמתקפות על טראמפ

טקס פרסי הגראמי ה-68 נערך במהלך הלילה (בין ראשון לשני) בלוס אנג'לס, בהנחיית טרבור נואה - שטען כי זו הפעם האחרונה בה יעשה זאת. אחד מרגעי השיא נרשם כאשר באד באני הפך לאמן הראשון שזוכה אי פעם בפרס אלבום השנה, עם אלבום בספרדית - Debí Tirar Más Fotos.

הראפר הפורטו-ריקני באד באני ניצל את נאום הקבלה הטלוויזיוני הראשון שלו בטקס פרסי הגראמי לשנת 2026 ביום ראשון כדי לבקר בחריפות את רשויות ההגירה של ארה"ב, והכריז כי "ICE out" כדי לגנות את פעולות הסוכנים הפדרליים.

הוא ניצל את נאום הזכייה כדי למתוח ביקורת על רשויות ההגירה האמריקניות, והכריז: "ICE out". עוד הוסיף הראפר הפורטוריקני: "אנחנו לא חייזרית, אנחנו בני אדם ואנחנו אמריקנים".

נואה תקף את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ: "‏שיר השנה - זהו פרס גראמי שכל אמן רוצה, כמעט כמו שטראמפ רוצה את גרינלנד, וזה הגיוני מכיוון שהאי של אפשטיין איננו, הוא צריך אחד חדש כדי לבלות בו עם ביל קלינטון".

טראמפ השיב בפוסט שכתב ברשת Truth Social: "טקס הגראמי הוא אחד האירועים הגרועים ביותר, כמעט בלתי ניתן לצפייה. המנחה טרבור נואה גרוע כמעט כמו ג'ימי קימל בטקס פרסי האוסקר עם הרייטינג הנמוך. נואה אמר, בטעות עליי, שדונלד טראמפ וביל קלינטון בילו זמן באי אפשטיין. טעות. אני לא יכול לדבר בשם ביל, אבל מעולם לא הייתי באי אפשטיין, וגם לא בשום מקום קרוב, ועד להצהרה השקרית והמשמיצה של הערב, מעולם לא הואשם בנוכחותי שם, אפילו לא על ידי התקשורת המזויפת".

"נואה, לוזר גמור, כדאי שידאג לסדר את העובדות שלו, וידאג לסדר אותן מהר. נראה שאני אשלח את עורכי הדין שלי לתבוע את המנחה המסכן, הפתטי, חסר הכישרון והטיפש הזה, ולתבוע אותו על הון תועפות. תשאלו את ג'ורג' הקטן סלופאדופולוס ואחרים איך כל זה הסתדר. תשאלו גם את CBS! תתכונן נואה, אני הולך ליהנות איתך קצת".

כאמור, אלבום השנה הוא אחד מארבעת הפרסים הגדולים בטקס, לצד סינגל, שיר ופריצת השנה. קנדריק לאמאר וסזה (SZA) זכו בפרס סינגל השנה על luther - והפכו לוויראליים, לאחר שהזמרת הוותיקה שר הניקה את הפרס - והתבלבלה, ובמקום לקרוא בשם השיר הזוכה - הכריזה על זמר הנשמה המנוח לותר ונדרוס.

כזכור, קנדריק לאמאר הוביל את רשימת המועמדיות לטקס פרסי הגראמי לשנת 2026 עם תשע מועמדויות. אחריו: המפיקים ג'ק אנטונוף ו-Cirkut, וגם ליידי גאגא עם שבע מועמדויות, יותר מכל שנה שבה הזמרת הייתה מועמדת.

את הזוכים בגראמי בחרו כ-15 אלף בעלי זכות בחירה החברים באקדמיה הלאומית לאמנויות ולמדעי ההקלטה - אנשי תעשייה ובהם אמנים, כותבי שירים, מפיקים וטכנאים, ששורותיהם נפתחו בשבע השנים האחרונות כדי להגביר את הגיוון בהן. בערך אלף מצביעים לטיניים קיבלו את הזכות להצביע השנה, ו-73% מהחברים באקדמיה הצטרפו מאז 2019.

מנכ"ל האקדמיה הארווי מייסון ג'וניור אמר שהשינויים מייצגים את הפופולריות הגוברת של סוגים שונים של מוזיקה, כמו קיי-פופ ואפרוביט, שצוברים עכשיו מעריצים ברחבי העולם.

רשימת המועמדים בקטגוריות המובילות:

סינגל השנה

DtMF - באד באני

Manchild - סברינה קרפנטר

Anxiety - דוצ׳י

Wildflower - בילי אייליש

Abracadabra - ליידי גאגא

Luther - קנדריק לאמאר וסזה

The Subway - צ'אפל רואן

APT. - רוזי, ברונו מארס

אלבום השנה

Debí Tirar Más Fotos - באד באני

Swag - ג’סטין ביבר

Man's Best Friend - סברינה קרפנטר

Let God Sort Em Out - קליפס (פושה טי ומאליס)

Mayhem - ליידי גאגא

GNX - קנדריק לאמאר

Mutt - ליאון תומאס

Chromakopia - טיילר, דה קריאייטור

שיר השנה

Abracadabra - ליידי גאגא

Anxiety - דוצ'י

APT. - רוזה, ברונו מארס

DtMF - באד באני

Golden - "ציידות השדים של הקיי-פופ"

Luther - קנדריק לאמאר וסזה

Manchild - סברינה קרפנטר

Wildflower - בילי אייליש

פריצת השנה

אוליביה דין

קטסאיי

The Marias

אדיסון ריי

Sombr

ליאון תומאס

אלכס וורן

לולה יאנג

מפיק השנה

דן אורבך

Cirkut

דיז׳ון

בלייק מילס

Sounwave

כותב השנה

איימי אלן

אדגר באררה

ג׳סי ג׳ו דילון

טוביאס ג׳סו ג׳וניור

לורה ולץ

ביצוע הפופ סולו

Daisies - ג'סטין ביבר

Manchild - סברינה קרפנטר

Disease - ליידי גאגא

The Subway - צ'אפל רואן

Messy - לולה יאנג

ביצוע הפופ לצמד/קבוצה

Defying Gravity - סינתיה אריבו ואריאנה גרנדה

Golden - "ציידות השדים של הקיי-פופ"

Gabriela - קטסאיי

APT. - רוזה, ברונו מארס

30 for 30 - סזה וקנדריק לאמאר

אלבום הפופ הווקאלי

Swag - ג'סטין ביבר

Man's Best Friend - סברינה קרפנטר

Something Beautiful - מיילי סיירוס

Mayhem - ליידי גאגא

I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - טדי סווימס

הקלטת הדאנס/אלקטרוני

No Cap - דיסקלוז׳ר ואנדרסון פאאק

Victory Lap - פרד אגיין, סקפטה ו-PlaqueBoyMax

Space Invader - קייטרנדה

Voltage - סקרילקס

End of Summer - טיים אימפלה

אלבום הדאנס/אלקטרוני

Eusexua - FKA Twigs

Ten Days - Fred Again..

Fancy That - PinkPantheress

Inhale / Exhale - Rüfüs Du Sol|

F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 - סקרילקס

ביצוע הרוק

U Should Not Be Doing That - אמיל אנד דה סניפרס

The Emptiness Machine - לינקין פארק

Never Enough - טורנסטייל

Mirtazapine - היילי ויליאמס

Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning - יאנגבלאד

אלבום הרוק

Private Music - דפטונז

I Quit - היים

From Zero - לינקין פארק

Never Enough - טורנסטייל

Idols - יאנגבלאד

ביצוע האר אנ' בי

Yukon - ג'סטין ביבר

It Depends - כריס בראון עם בריסון טילר

Folded - קיילאני

Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk) - ליאון תומאס

Heart of a Woman - סאמר ווקר

אלבום ראפ הטוב ביותר

Let God Sort Em Out - קליפס (פושה טי ומאליס)

Glorious - גלורילה

God Does Like Ugly - JID

GNX - קנדריק לאמאר

Chromakopia - טיילר, דה קריאייטור

הקליפ הטוב ביותר

Young Lion - שאדה

Manchild - סברינה קרפנטר

So Be It - קליפס

Anxiety - דוצ׳י

Love - OK Go