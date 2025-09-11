אחרי הסערה: כך תפצה הפקת הפסטיגל את ילדי הצפון והדרום

מומלצים -

אחרי הסערה שעוררה הפקת הפסטיגל כשהודיעה כי המופעים צפויים להתקיים רק בתל אביב, ההפקה הודיעה היום (חמישי) כי תממן נסיעה בתחבורה ציבורית לפסטיגל וממנו לילדים עד גיל 18.

הסכם שיתוף פעולה נחתם בין חברת "רב-קו אונליין" להפקת הפסטיגל, לפיו ילדים מגיל חמש עד גיל שמונה עשרה המגיעים למופעים ממרחק של מעל 50 ק"מ מתל אביב יקבלו החזר על נסיעתם בתחבורה הציבורית לפסטיגל ובחזרה. יודגש, כי ילדים מתחת לגיל חמש אינם חייבים בדמי נסיעה בתחבורה ציבורית.

ילדים הרוצים לממש את ההטבה אך אין ברשותם כרטיס "רב-קו אונליין" אישי, יכולים להנפיקו ללא עלות באתר רב-קו אונליין או בנקודות השירות ברחבי הארץ. כל התנאים לזכאות להטבה והדרכים לקבל אותה יפורטו באתר קופת תל אביב ובאתר רב- קו אונליין החל מיום ראשון 14.9.25.

נזכיר כי בחודש יוני האחרון פסטיגל 2025 חברת "סולן הפקות", שמפיקה את המופע כבר עשרות שנים, הודיעה כי כל המופעים ירוכזו השנה לראשונה בתולדות הפסטיגל במתחם ייעודי אחד - "היכל הפסטיגל" - שיוקם באקספו תל אביב.

לפי המארגנים, מופע הפסטיגל השנה צפוי להיות ספקטקל מוזיקלי עוצמתי, שישלב שירה, ריקוד, פירוטכניקה, אלמנטים של תיאטרון-מוזיקלי מודרני, וכמובן - את הכוכבים הגדולים ביותר בישראל. לצידם יופיעו רקדנים, שחקנים וזמרים מקצועיים כחלק מחוויה ש"סולן הפקות" מתארת כ"עולם שלם".

מהפקת המופע נמסר: "השנה אנחנו לא רק מעלים מופע - אנחנו בונים עולם שלם. המתחם יכלול טכנולוגיות במה מתקדמות, מערכות סאונד ותאורה מהשורה הראשונה, ותפאורה באווירה של מופעי הענק בעולם".