הולנד מצטרפת לחרם: "אם ישראל תשתתף באירוויזיון - נפרוש"

בהולנד הודיעו היום (שישי) כי המדינה תחרים את תחרות האירוויזיון לשנת 2026 במידה וישראל תשתתף. הולנד מצטרפת לאירלנד, סלובניה, ספרד ואיסלנד - אשר יצאו באיום דומה.

בחודש דצמבר יכריע איגוד השידור האירופי אם ישראל תודח ולא תוכל לקחת חלק באירוויזיון 2026 שעתיד להתקיים בוינה, בירת אוסטריה.

אתמול רשות השידור הלאומית של אירלנד, RTÉ, הצהירה כי במידה וישראל תשתתף בתחרות - היא תבטל את השתתפותה. לפי ההצהרה, אירלנד טוענת שהיא לא המדינה היחידה שמוטרדת: "באסיפה הכללית של האיגוד האירופי לשידור (EBU) שנערכה ביולי, מספר חברי איגוד העלו חששות בנוגע להשתתפות ישראל בתחרות האירוויזיון".

רשות השידור RTÉ סבורה כי השתתפותה של אירלנד תהיה "בלתי מתקבלת על הדעת לאור אובדן החיים המחריד והנמשך בעזה", לדבריהם. בנוסף, נמסר כי "אנו מודאגים מאוד מהמקרים של הרג ממוקד של עיתונאים בעזה, ממניעת הגישה של עיתונאים בינלאומיים לאזור וממצוקתם של החטופים שנותרו".

עוד עולה מההצהרה כי בעקבות האסיפה המדוברת החל תהליך התייעצות מקיף בו הועלתה האפשרות לבטל את השתתפותה של אירלנד ללא הטלת סנקציות על המדינה. ההחלטה הסופית אודות זאת תתקבל ברגע שיתקבלו החלטות איגוד EBU האירופי.