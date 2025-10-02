מניו יורק לת"א: כוכב הפופ שמשלב מוזיקה, יהדות וישראליות
לוי מילר הוא בנו של האמן המוכר מתיסיהו • אחרי שגדל על הבמות, הגיע תורו לכתוב את הסיפור המוזיקלי שלו • הוא הגיע לארץ ערב ה-7.10, עזב את הישיבה - וכעת מקדיש את זמנו ליצירות שלו • צפו בכתבה המלאה
נטלי הוויטכתבת דסק החוץ
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
לוי מילר הוא בנו של אמן הרגאיי המוכר מתיסיהו. אחרי שגדל על הבמות לצד אביו, הגיע תורו לכתוב את הסיפור המוזיקלי שלו. כתבת החוץ נטלי הוויט פגשה את מילר, שהגיע לארץ מניו יורק ערב ה-7 באוקטובר, עזב את לימודי הקודש בישיבה - וכעת מקדיש את זמנו ליצירת מוזיקה שמשלבת בין פופ עכשווי, לזהות יהודית וישראליות.
צפו בכתבה המלאה
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות