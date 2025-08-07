היפה והחיה - המחזמר: כך נראית הקלאסיקה על הבמה

מומלצים -

זאת אחת הקלאסיקות האהובות ביותר של דיסני - ועכשיו היא חוזרת לבמות גם כאן בארץ. "היפה והחיה" בעיבוד למחזמר בעברית, עם קאסט נוצץ ותפאורה מרהיבה. כתבת המגזין של i24NEWS טליה כהן ביקרה מאחורי הקלעים של הקסם שינסה לרתק גם את דור הטיקטוק. צפו בכתבה המלאה מתוך ״המהדורה המרכזית״