היפה והחיה - המחזמר: כך נראית הקלאסיקה על הבמה
בעיבוד למחזמר בעברית, עם קאסט נוצץ ותפאורה מרהיבה דיסני מנסים לכבוש את ליבו של דור הטיקטוק • הכוכבים מספרים את הסודות מה קורה מאחורי הקלעים של ההפקה הנוצצת • צפו בכתבה מתוך ״המהדורה המרכזית״
טליה כהןכתבת מגזין
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
זאת אחת הקלאסיקות האהובות ביותר של דיסני - ועכשיו היא חוזרת לבמות גם כאן בארץ. "היפה והחיה" בעיבוד למחזמר בעברית, עם קאסט נוצץ ותפאורה מרהיבה. כתבת המגזין של i24NEWS טליה כהן ביקרה מאחורי הקלעים של הקסם שינסה לרתק גם את דור הטיקטוק. צפו בכתבה המלאה מתוך ״המהדורה המרכזית״
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות