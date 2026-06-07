אמני ישראל נפרדים מישי לוי, יהודה קיסר ספד: "הוא נולד זמר"

לאחר פטירתו של הזמר ישי לוי היום (ראשון), רבים מאמני ישראל התייחסו לאובדן הגדול. חברו הטוב והוותיק של לוי, המוזיקאי יהודה קיסר, אמר: "זה צער של אומה שלמה. המון אהבו אותו והעריצו אותו, ובהחלט מגיע לו הכבוד האחרון הזה".

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הזמר יואב יצחק התראיין ל"מדברים חדשות" וסיפר: "מדובר בזמר נפלא ומבצע נפלא, שידע תמיד לכתוב טקסטים מעניינים מאוד. לקבל קול - זו מתנה גדולה. יש כמה מאיתנו קיבלו צבע קול מיוחד מאוד".

יצחק התייחס גם לימים שבהם הזמרים המזרחיים נתקלו בקשיים בדרך לקבלתם למיינסטרים: "עברנו ימים לא קלים לפני 40-30 שנה, אבל צלחנו את הדרך הזאת. אני נוסע הרבה פעמים ושומע שבקריוקי שרים את השירים של ישי לוי ושל שאר הזמרים הוותיקים, וזה מאוד מחמם את הלב. כנראה ששירים טובים מחזיקים מעמד לאורך שנים".

חברו הטוב והוותיק של לוי, המוזיקאי יהודה קיסר, התראיין ל"מהדורת 15" ונפרד אף הוא: "היה לו צבע קול נעים לאוזן ובהיר. הדיקציה שלו הייתה נכונה מאוד. הייתה לו עברית רהוטה מאוד. הוא נולד זמר. הוא אף פעם לא הפסיק להקליט".

קיסר סיפר גם על תחילת ההיכרות שלו עם לוי: "לא ידעתי מי זה ישי לוי בהתחלה. הופעתי בחתונה של אבנר גדסי, והוא ביקש ממני שאעלה לבמה בחור צעיר כדי שישיר. הוא לקח את המיקרופון ופתאום אני שומע מישהו עם קול צלול ויפה כזה, אחר".

הזמר והיוצר עמיר בניון, שהיה חברו של לוי, התראיין ל"מהדורת חמש" וסיפר על האובדן: "אני עד עכשיו לא מעכל את זה. זו אבדה ענקית. הוא היה אחד הזמרים הכי גדולים במדינה, איש יקר ואהוב".

"שיתוף הפעולה בינינו התחיל באלבום שכתבתי לישי, ואז הכרתי את ישי אישית. הייתי איתו באולפן כמה חודשים, שם גיליתי את הבן אדם - כמה הוא מקסים, כמה הוא נשמה גדולה, וכמה הוא זמר גדול", סיפר.

בניון סיכם: "כשהוא שר שמעת גם את העצב שבו, גם את הכאב שבו וגם את השמחה. הוא ידע לעשות הכול - הוא ידע לרגש וגם להרקיד ולשמח. היו לי איתו חוויות. הוא פשוט היה מצחיק בטירוף".