הטרגדיה של כוכבות הרשת שירלי ושירן לוי

היה קשה שלא להיתקל באחיות שירלי ושירן לוי בשנים האחרונות, ברשתות ובעיקר באפליקציית טיקטוק. שתיהן היו מוכשרות, שתיהן היו מוכרות – אבל הלילה האחות הקטנה שירן איבדה את חייה בטרגדיה מיותרת.

שירן נהרגה אתמול (שלישי) בתאונת דרכים בצומת מרכזי ברחובות, כאשר רכב פגע בה, בזמן שרכבה על אופנוע חברת השליחויות שבה עבדה. שירלי ושירון החלו שתיהן את דרכן כמשפיעניות רשת בטיקטוק. שירלי, האחות המוכרת יותר, הפכה מאז לשחקנית.

יש להן עשרות אלפי עוקבות ועוקבים ברשת, שהמוות האקראי הזה תפס בהפתעה. עדן דניאל גבאי, שחקן וכוכב רשת מצליח, ספד לשירן: "הלב כואב ומסרב להאמין ששירן, אחות של שירלי שלי, נהרגה בתאונת דרכים. היא הייתה מהאנשים האלה שנכנסים לחדר וישר הופכים אותו לחם ומואר יותר... אני שולח חיבור חיבוק ענק לשירלי היקרה שלי ולכל המשפחה, יהי זכרה ברוך".

מותה של שירן מצטרף לסטטיסטיקה האדומה של תאונות הדרכים מתחילת השנה – אחת הקטלניות ביותר בכבישים. מותה המיותר של שירן מזכיר לנו את המציאות הקטלנית שאנחנו פוגשים בכל יום כמעט, בכבישים ובדרכים.

