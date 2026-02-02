אחרי שני עשורים: נחשף הטריילר החדש של "השטן לובשת פראדה 2"

הטרנד האחרון ברשתות החברתיות הוא חזרה לשנת 2016, אך נראה שלפחות בעולם התרבות - חוזרים דווקא לשנת 2006, עם חשיפת טריילר מסקרן במיוחד. במהלך הלילה (בין ראשון לשני) נחשף טריילר חדש לסרט "השטן לובשת פראדה 2" - 20 שנה לאחר יציאתו לאקרנים. הסרט יעלה בבתי הקולנוע ברחבי העולם ב-1 במאי 2026.

באדיבות אולפני המאה ה-20

"השטן לובשת פראדה 2" עוסק במירנדה פריסטלי - העורכת הראשית של מגזין Runway, דמותה המוכרת של מריל סטריפ, שמתמודדת עם דעיכת עיתונות הדפוס ומנסה למצוא את מקומה בתעשייה הגוססת, כאשר היא עצמה מתקרבת לפרישה. פריסטלי מוצאת את עצמה בוויכוח עם אמילי צ'רלטון (דמותה של השחקנית אמילי בלאנט), ששימשה בעבר כעוזרת הבכירה שלה.

צופים רבים ברחבי העולם ממתינים לסרט, שיחשוף מה עלה בגורלה של אנדריאה "אנדי" סאקס, לאחר עזיבתה את מגזין האופנה. צילומי הסרט שהחלו בחודש יוני האחרון עוררו סקרנות ציפייה רבה, וימי צילום רבים תועדו על ידי עוברי אורח שנתקלו בצוות השחקנים ברחבי ניו יורק.