אבל בעולם התרבות: ישי לוי, האמן הוותיק ומגדולי הזמר הים-תיכוני, הלך לעולמו הבוקר (ראשון) בגיל 63. אמש הודיעה משפחתו כי כי הזמר אושפז במצב קשה בבית החולים. "בכאב בלתי נתפס אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי לוי הלילה. נעדכן באופן מסודר בשעת ומיקום ההלוויה היום. אין מילים כרגע", נמסר. לוי הותיר אחריו רעיה וחמישה ילדים.

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לוי, ידוע כאחד מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים-תיכונית בישראל, והוציא לאורך הקריירה שלו יותר מ-20 אלבומים. כבר בשנות ה-80 הפך לסמל בולט עם קולו הייחודי. הוא נולד בראש העין, עזב את הבית בגיל 13 ושר במועדונים ובחפלות. בצה"ל שירת בחיל התותחנים שנה וחצי. לאחר הצבא היה חבר קרוב של זוהר ארגוב.

את דרכו המוזיקלית החל אצל המפיק המוזיקלי ונגן הגיטרה בן-מוש, כחלק מהרכב שהפיק מוזיקה לאירועים ושירי "חפלה". אלבום הבכורה שלו, שזכה לשם "חפלה עם בן-מוש עם הסולן ישי לוי" יצא בסוף 1984. אלבומו השני שנתיים מאוחר יותר, וכמעט כל שיריו הפכו לקלאסיקות.

הוא התמכר לסמים קשים עקב הקושי להתמודד עם ההצלחה והפרסום המהירים. הוא אף חבר לזוהר ארגוב לבילויים משותפים שכללו בעיקר צריכת סמים. בעקבות ההתמכרות נפגעה מקצועיותו של לוי, והוא התקשה להגיע להופעות.

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במאי 1989 לאחר ניסיונות גמילה מסמים, יצא אלבומו השלישי של ישי לוי, "להתחיל מבראשית", כששיר הנושא מדבר על חייו ומצב הקריירה הנוכחי שלו. לאורך השנים הוא נכנס ויצא מספר פעמים מגמילה, כאשר בין לבין המשיך להוציא אלבומים שניפקו להיטים רבים.

בשנת 2000 עלה לוי לכותרות בהקשר הפלילי, כאשר פרץ לדירת שכנתו, וגנב ממנה מכשירי חשמל, על מנת לממן לעצמו מנות סם. באוקטובר 2003, במהלך ריצוי עונשו בבית הסוהר, יצא אלבום האולפן הבא של לוי, "נתיב ייסורי".

זמן לא רב עבר עד ששמו עלה שוב לכותרות בנסיבות לא מחמיאות. במאי 2005 הוא נעצר שוב כאשר הצית את ביתו, לאחר שרעייתו סירבה לתת לו כסף עבור רכישת סמים. בשלהי 2025 ביטל ישי לוי הופעה בגלל מצבו הבריאותי, ומתחילת 2026 לא קיים כלל הופעות בפני קהל.