עותק נדיר במחיר אדיר: גיליון סופרמן נמכר בכ-9 מיליון דולר

חוברת הקומיקס היקרה ביותר שנמכרה אי פעם: עותק נדיר של גיליון סופרמן הראשון משנת 1939, שהתגלה לגמרי במקרה, נמכר ביותר מתשעה מיליון דולר במכירה פומבית בטקסס - כך פורסם ב-AP היום (שלישי).

הגיליון התגלה באופן מקרי כאמור על ידי שלושה אחים עת שניקו את עליית הגג בבית אימם המנוחה בסן פרנסיסקו אשתקד.

הוא נמצא בתוך קופסת קרטון, מתחת לערימות עיתונים שהעלו אבק וקורי עכביש, לצד אוסף קומיקס נדיר אחר שאימם המנוחה ואחיה אספו בזמן מלחמת העולם השנייה.

קומיקס "סופרמן מספר 1", שיצא בשנת 1939 על ידי הוצאת .Detective Comics Inc הוא אחד מבין עותקים בודדים ידועים שקיימים, והוא במצב מצוין.