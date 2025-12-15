השיר שאיחד את המדינה: לאחר 40 שנה - הסודות מחדר ההקלטות

לפני 40 שנה בדיוק הופק אחד הפרויקטים המוזיקליים הגדולים והמרגשים שנעשו כאן - "עם אחד שיר אחד". שיר שאיחד את מיטב האומנים, עשרות זמרים ויוצרים באותה התקופה, והפך ללהיט ענק.

כעת, לאחר ארבעה עשורים, אורי שפירא חוזר אל מאחורי הקלעים של כתיבת השיר, אל הסודות מחדר ההקלטות באולפנים ברמת גן, בריאיון מיוחד עם אחד מיוצריו ועם הזמרים שהיו שם.

