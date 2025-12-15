השיר שאיחד את המדינה: לאחר 40 שנה - הסודות מחדר ההקלטות
מיטב האומנים בישראל, עשרות זמרים ויוצרים, התאחדו כדי להוציא לאור את אחד הפרויקטים הגדולים במדינה • אורי שפירא שוחח עם היוצר והזמרים שהיו שם וחשפו כיצד הכל החל • צפו
אורי שפירא כתב מגזין
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
לפני 40 שנה בדיוק הופק אחד הפרויקטים המוזיקליים הגדולים והמרגשים שנעשו כאן - "עם אחד שיר אחד". שיר שאיחד את מיטב האומנים, עשרות זמרים ויוצרים באותה התקופה, והפך ללהיט ענק.
כעת, לאחר ארבעה עשורים, אורי שפירא חוזר אל מאחורי הקלעים של כתיבת השיר, אל הסודות מחדר ההקלטות באולפנים ברמת גן, בריאיון מיוחד עם אחד מיוצריו ועם הזמרים שהיו שם.
צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות