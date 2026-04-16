כוכבת "אמריקן פאי" פתחה חשבון OnlyFans: "בוחרת להיות חופשייה"

יותר משני עשורים לאחר שהפכה לסמל מין בינלאומי, השחקנית שאנון אליזבת (52) חוזרת למרכז הבמה בדרך מפתיעה. אליזבת, הזכורה כ"נדיה" מסדרת סרטי הקומדיה "אמריקן פאי", הכריזה השבוע על הצטרפותה לפלטפורמת התוכן OnlyFans, צעד שהיא מגדירה כניסיון לקחת לידיה מחדש את המושכות על הקריירה והתדמית שלה.

ההחלטה של אליזבת משמעותית במיוחד עבור דור שלם של מעריצים שזוכרים אותה מהסצנה האיקונית בסרט מ-1999, שם גילמה תלמידה בתוכנית חילופי סטודנטים. בראיון למגזין PEOPLE, הסבירה השחקנית כי המעבר לפלטפורמה המזוהה לעיתים עם תכנים פרובוקטיביים נועד לגשר על הפער שנוצר בין דמותה הקולנועית לבין חייה האישיים.

ההכרזה מגיעה לאחר שנים שבהן ניסתה אליזבת להסביר למעריציה כי היא רחוקה מאוד מהדמות הנועזת שגילמה.

בראיונות קודמים העידה השחקנית כי בחיים האמיתיים היא "בחורה שתמיד מכוסה", וכי היא חשה אי-נוחות מהנחת היסוד של הקהל שהיא זהה לדמותה ב"אמריקן פאי".

לקריאה נוספת:

רכב על אופניים חשמליים וירה לעבר רכב: שחקן "משחקי הרעב" נאשם בשלושה ניסיונות רצח

תומכת בדונלד טראמפ ומתחזקת חשבון אונלי פאנס: תכירו את ג'סיקה פוסטר, דוגמנית ה-AI שמשגעת את ארה"ב

כעת, היא רואה ב-OnlyFans כלי להגשמה עצמית: "ביליתי את כל הקריירה שלי בהוליווד, שם אנשים אחרים שלטו בסיפור שלי ובתוצאות של הקריירה שלי", אמרה אליזבת. "הפרק החדש הזה עוסק בשינוי המצב הזה, בהצגת צד סקסי יותר שאיש לא ראה, וביצירת קירבה גדולה יותר למעריצים שלי".

למרות הרצון לשלוט בנרטיב החדש, אליזבת מצהירה כי היא אינה מתחרטת על העבר. "כל מה שעשיתי בחיי קרה בזכות 'אמריקן פאי'", הודתה. הצלחת הסרט הובילה אותה לקריירה ענפה בתחילת שנות ה-2000, עם תפקידים בסרטים כמו "מת לצעוק", "ג'יי וסילבנט בוב מכים שנית" ו"אהבה זה כל הסיפור".

חשבונה של אליזבת עלה לאוויר היום, ה-16 באפריל, והוא יאפשר למנויים בתשלום גישה ישירה לתוכן שתייצר בעצמה. לדבריה, המודל העסקי שבו היוצר עומד בקשר ישיר עם הקהל ללא תיווך של אולפנים או סוכנים הוא "העתיד" של תעשיית הבידור.