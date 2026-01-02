"התנהגות צ'חצ'חית": מפגש קצוות עם מעצב האופנה שחולל סערה

מעצב האופנה האייקוני יובל כספין חולל השבוע סערה ציבורית גדולה לאחר שקרא לשר התרבות מיקי זוהר "צ'חצ'ח", ויצא בקריאה לפצל את המדינה ל"יהודה" ו-"ישראל". השבוע הגיע למפגש קצוות עם נוה דרומי, בו אמנם התנצל על ההתבטאות הגזענית, אך לא חזר בו מהמהות.

בריאיון סיפר כספין איך הוא רואה את פיצול המדינה לשתיים: "צריכה להיות מדינה דתית, כי היא לא יכולה להיות גם דמוקרטיה". לראייתו, בחלוקה ישראל תהיה מדינת "כל אזרחיה", בה על כולם לתרום שלוש שנים חובה מחייהם. "יצטרכו למצוא פטנט לדוסים ולערבים, והאזרחים יבחרו מה הם מעדיפים בבחירות".

מעצב האופנה הוסיף בהתייחסות למצב ההומניטרי ברצועה ואמר כי שם יש "עזתים רעבים ברמה של מים, זה מזכיר שואה", וציין בנוסף כי ייתכן וישראל לא אחראית למצב בעזה: "חמאס גונב להם את האוכל, אבל רעב יש שם".

