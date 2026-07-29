ארבע נשים טוענות: ג'ארד לטו ביצע בנו עבירות מין כשהיינו נערות

סערה חדשה בהוליווד: ארבע נשים האשימו היום (רביעי) את ג'ארד לטו, שחקן הקולנוע זוכה האוסקר וסולן להקת "Thirty Seconds to Mars", בביצוע עבירות מין לכאורה. לטענתן, המעשים הללו בוצעו בהן כאשר היו נערות.

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אחת הנשים טוענת כי הותקפה מינית על ידי לטו בחדר האמבטיה במוטל כאשר היתה בת 17. אישה נוספת טוענת כי בעת שהיתה בת 19, הזמר איים לתקוף אותה מינית, לאחר שנשארה איתו לבד בחדר המלון.

עדות נוספת כוללת את סיפורה של אישה, הטוענת כי קיימה עימו יחסי מין בהסכמה, בעת שהיתה בת 17. לדבריה, הוא התעלם מהטענה הזו כאשר הזכירה לו כי היא צעירה מגיל ההסכמה במדינת קליפורניה, שעומד כאמור על 18.