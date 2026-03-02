המתופף והיוצר מאיר ישראל הלך היום (שני) לעולמו בגיל 73. ישראל, שנחשב לאחד המתופפים המשפיעים והחשובים בתולדות המוזיקה הישראלית, נפטר לאחר מאבק קצר במחלה קשה. היה נגן האולפן והבמה המבוקש ביותר בישראל.

ישראל הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ועשרה נכדים. הזמר שלמה ארצי, שישראל היה חלק בלתי נפרד מלהקתו ומהפקותיו ב-41 השנים האחרונות, פרסם הודעת אבל בה כתב: "בצער אינסופי ובכאב עצום, מאיר אהובנו הלך לעולמו. מאיר ישראל שלנו, שהיה איתנו בכל ההופעות בארבעה עשורים האחרונים, נפרד מאיתנו בשלווה אחרי מאבק קצר במחלה קשה. אנחנו אוהבים אותך מאיר וכואבים".

ישראל נולד בשנת 1952 בתל אביב והחל לנגן בתופים כבר בגיל 12, בהשראת להקת הביטלס. למרות מגבלה פיזית של אצבע עקומה, הוא התפתח כ"ילד פלא" בסצנת הלהקות של שנות השישים והשבעים.

הקריירה המקצועית שלו נסקה כאשר הצטרף ללהקת "עוזי והסגנונות", ובהמשך הפך לחבר בלהקת "תמוז" המיתולוגית בשנת 1974, שם ניגן לצד שלום חנוך ואריאל זילבר והיה שותף ליצירת אחד האלבומים המשפיעים במוזיקה הישראלית, "סוף עונת התפוזים".

במהלך חמישה עשורים של פעילות, הפך ישראל לצלע המרכזית באלבומים ובהופעות של גדולי האמנים. הוא ניגן בכ-30 אלבומים של אריק איינשטיין ושיתף פעולה עם שמוליק קראוס, יצחק קלפטר, מיקי גבריאלוב, יוני רכטר, דויד ברוזה, גידי גוב וכאמור שלמה ארצי. מעבר להיותו נגן מבוקש, פיתח ישראל קריירה כזמר ויוצר סולו, הוציא את הפרויקט "חיות לילה" והעמיד דורות של תלמידי תופים שראו בו מורה דרך ומודל לחיקוי.