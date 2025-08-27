הנציג שלנו בהוליווד: ריאיון מיוחד עם היוצר הישראלי דני A

מומלצים -

היוצר והשחקן הישראלי דני A, שעבד עם שמות גדולים בהוליווד כמו מרטין סקורסזה, רוברט דה נירו ואדם סנדלר, משלים בימים אלה שני פרויקטים מסקרנים: סרט על שבעה באוקטובר, ודרמה על מבצע הביפרים נגד חזבאללה. בריאיון לטליה כהן הוא נותן לנו הצצה ראשונה לסרטים, ומדבר על יצירה ישראלית בהוליווד, בתקופה מאתגרת כל כך.

