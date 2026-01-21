יביא את הניצחון החמישי? נועם בתן ייצג את ישראל באירוויזיון

נועם בתן זכה אמש (שלישי) בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון" וייצג את ישראל באירוויזיון 2026, שייערך בווינה, אוסטריה, בתאריכים 12, 14 ו-16 במאי. בתן זכה במקום הראשון בגמר התוכנית, לאחר שכבש את לב השופטים והקהל בבית.

במהלך הערב ביצע את השירים "ניצחת איתי הכל" של עמיר בניון ו-"Dernière Danse" של אינדילה, וזכה כאמור במקום הראשון הן בהצבעת השופטים והן בהצבעת הקהל.

השיר שיבצע על בימת האירוויזיון ייבחר על ידי ועדה מקצועית וייחשף בחודשים הקרובים, בתקווה להביא לישראל את הזכייה החמישית בתחרות.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר בירך אותו על הזכייה: "ברכות לנעם בתן! מצפים לראות אותך באירוויזיון, מייצג את המדינה בגאווה ומביא את הרוח הישראלית לקדמת הבמה. אירופה, ישראל באה לנצח!".