דרמה על הסט: עוזר במאי "אמילי בפריז" התמוטט ומת

מומלצים -

במהלך צילומי העונה החמישית של הסדרה המצליחה "אמילי בפריז", התמוטט ביום חמישי עוזר הבמאי דייגו בורלה, מול צוות הסדרה המבוהל, כך פורסם היום (שבת) בעיתון הספרדי "לה רפובליקה". צוותי רפואה שהוזעקו אל "מלון דניאלי" ההיסטורי בוונציה קבעו את מותו.

בורלה, בן 47, התמוטט בזמן שהתכונן לצלם את הסצנות האחרונות של העונה הקרובה. מוערך כי הוא לקה בליבו. בעקבות הטרגדיה, צילומי "אמילי בפריז" הופסקו זמנית.

בורלה נולד בוונציה בשנת 1978 והיה במאי ותסריטאי מוכשר, שלמד בערים ברחבי העולם, כולל רומא, לונדון וניו יורק. חברו הוותיק, מתיה ברטו, אמר: "יש לי זיכרונות נעימים מדייגו; הוא היה ילד נאה ואלגנטי עם הרבה סטייל".

צילומי העונה החמישית של "אמילי בפריז" התקיימו בוונציה שבאיטליה ב-15 באוגוסט והיו אמורים להסתיים ביום שני הקרוב. העונה החדשה אמורה לעלות לשידור בפלטפורמה של נטפליקס ב-18 בדצמבר, לא ידוע אם לאירוע הנוכחי יהיו השפעות על מועד השידור.