אחרי שפרשו: המועמדים בטקס פרסי הקולנוע הישראלי חוזרים בהם

שמונת המועמדים שהודיעו על פרישה מטקס פרסי הקולנוע הישראלי של משרד התרבות, הודיעו הבוקר (ראשון) כי החליטו לחזור בהם ולשוב להתמודד. ההודעה על שובם מגיעה לאחר שמשרד התרבות והספורט אישר את מתווה התקציב לקולנוע שהציע המפיק משה אדרי. כמו כן יחולקו בטקס פרסים בשווי כולל של מיליון ש"ח לחיזוק והוקרת היוצרים הישראליים.

פרישתם של המועמדים בשבוע שעבר הגיעה על רקע איומים ולחצים שהופעלו עליהם, ומתוך ספקות שעלו אצלם לגבי הטקס. בעקבות ההודעה על פרישתם, שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע כי במידה ואכן יפרשו - הטקס יבוטל.

בהודעה רשמית שמסרו לתקשורת כתבו המועמדים: "מתוך דאגה אמיתית לעתידו של הקולנוע הישראלי, ולאחר שיחות עם המפיק משה אדרי שהבטיח לנו כי הוא פועל אישית מול שר התרבות להסדרת התקציבים לשנים 2025 ו-2026, להמשך תקצוב האיגודים והאקדמיה והמשך חיזוק חוק הקולנוע בישראל, החלטנו להיענות להפצרותיו של מר אדרי שנחזור אל המועמדויות שהסרנו ואל טקס פרסי הקולנוע של משרד התרבות. אנו סומכים על משה אדרי שיקיים את הבטחתו על מנת שהמצב יחזור לקדמותו ושהוא לוקח על כך אחריות אישית".

מטעם האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה נמסר: "האיגודים תומכים בחבריהם על כל החלטה אישית שקיבלו. מקווים שהשר יעמוד בהתחייבויות שנתן לזוכה פרס ישראל, חברינו משה אדרי. אנחנו מחכים לשמוע מה עמדת השר בנושא ונגיב בהתאם".

משר התרבות והספורט מיקי זוהר נמסר: "ההחלטה של המועמדים שפרשו לחזור בהם ולהשתתף בטקס - נכונה. זהו טקס ממלכתי ולא פוליטי שמשקף את אהבת הקהל הישראלי".

טקס הקולנוע הישראלי הוכרז על ידי שר התרבות והספורט מיקי זוהר, בעקבות זכייתו בפרס אופיר של הסרט "הים" בקטגוריית הסרט הטוב ביותר. הסרט, אשר מגולל את סיפורו של ילד פלסטיני בדרכו לראות את הים בפעם הראשונה. על כך טען שר התרבות והספורט כי טקס פרסי אופיר "מהווה במה לקולות קיצוניים שלא מייצגים את החברה הישראלית".