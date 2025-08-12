בשורה למעריצים: טיילור סוויפט הכריזה על אלבום חדש

מומלצים -

בשורה משמחת למעריצים: כוכבת הפופ טיילור סוויפט הכריזה היום (שלישי) על אלבום חדש, 12 במספר, בשם "The Life of A Showgirl". גם תמונות הפרופיל של טיילור סוויפט ברשתות החברתיות הוחלפו למלבן ירוק-מנטה, שבמרכזו מנעול כתום - אותה תמונה שהופיעה באתר הרשמי שלה במקום עטיפת האלבום החדשה.

האתר הרשמי של הזמרת הודיע כי ההזמנות המוקדמות יישלחו לפני ה־13 באוקטובר, אך הדגיש שזה אינו תאריך היציאה הרשמי. לדבריהם, תאריך ההשקה המדויק ייחשף בהמשך. שלוש שעות לפני פרסום ההודעה הופיעה באתר ספירה לאחור, שעוררה את המעריצים - שמכירים את אהבתה של סוויפט לרמוז על פרויקטים חדשים - להישאר ערים עד השעה 00:12 בשעון ארה”ב. עם סיום הספירה, האתר קרס זמנית עבור חלק מהמשתמשים.

https://x.com/i/web/status/1955120055647343093 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מוקדם יותר באותו היום, התפשטה התרגשות בקרב המעריצים של סוויפט לאחר שחשבון האינסטגרם של הפודקאסט New Heights, המנוהל בידי בן זוגה של טיילור, טרוויס קלס, רמז על אורחת מיוחדת בפרק הבא. בהמשך פורסם סרטון המאשש שסוויפט אכן תופיע בתוכנית, כשהיא יושבת לצד טרוויס באולפן. “אנחנו עומדים לעשות פודקאסט מטורף”, הכריזה סוויפט למצלמה.

בשעה 00:12 שוחרר סרטון נוסף שבו סוויפט חושפת בפני האחים את אלבומה החדש, "החיים של נערת שעשועים". האלבום ה-12 של סוויפט הוא הראשון שהיא מוציאה מאז שהחזירה לעצמה את הבעלות על כל קטלוג השירים שלה - קריירה שנפרסת על פני כמעט שני עשורים.

במאי האחרון הודיעה כי הצליחה לרכוש מ־Shamrock Capital את המאסטרים של ששת אלבומיה הראשונים, לאחר שב־2019 נמכר הלייבל שלה, Big Machine Records, לחברה בבעלות חלקית של מנהל המוזיקה סקוטר בראון. מאוחר יותר מכר בראון את הזכויות ל־Shamrock, אך סוויפט כבר הכריזה שתקליט מחדש את כל האלבומים כדי להחזיק בבעלות מלאה על יצירתה. עד כה הוציאה מחדש ארבעה מהם, שכל אחד מהם הגיע למקום הראשון במצעד ה־Billboard 200.

ההכרזה על האלבום החדש מגיעה חודשים ספורים לאחר שסוויפט סיימה את סיבוב ההופעות Eras בדצמבר 2024 - מופע ענק שנמשך כמעט שנתיים, כלל 149 הופעות ב-50 ערים בחמש יבשות, והפך לסיבוב ההופעות הרווחי ביותר בהיסטוריה.