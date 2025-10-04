שון "דידי" קומבס נידון ל-50 חודשי מאסר בגין עבירות זנות

המפיק והמוזיקאי בן ה-55 שון קומבס, שמכונה "פי דידי", נידון הלילה (בין שישי לשבת) ל-50 חודשי מאסר לאחר שהורשע בחודש יולי האחרון בשתי עבירות של הסעת נשים לצורך זנות.

במכתב ששלח לשופט לפני גזר דינו קומבס הביע חרטה על מעשיו: "מצטער מעומק ליבי על כל הפגיעה והכאב שגרמתי". הוא עוד הוסיף: "הלכתי לאיבוד, הלכתי לאיבוד במסע שלי. איבדתי את עצמי בסמים ובעושר. הנפילה שלי נבעה מהאנוכיות שלי".

נזכיר כי בחודש יולי האחרון חבר המשובעים הרשיע את קומבס בשני סעיפים בלבד - הכוללים שינוע לצורך זנות של שתיים מבנות זוגו לשעבר. אולם, דידי זוכה מהאישומים החמורים ביותר בתיק שכללו סעיף אחד של קשירת קשר לסחיטה ושני סעיפי אישום של סחר בבני אדם והסעה לצורך זנות.

נגד קומבס, מייסד חברת התקליטים "באד בוי רקורדס", נערמו עוד עשרות תביעות אזרחיות בטענה לאונס, תקיפה מינית, סימום, ניצול והתעללות של קטינים, נשים וגברים.