ליאת בנאי חוזרת לבמות - תוך שהיא מתמודדת עם איבוד שמיעה

התשמע קולה: ליאת בנאי, אחת מהזמרות המזוהות עם שנות ה-90 בישראל, חוזרת השנה לבמות לאחר קריירה שהכילה עליות ומורדות דרמטיות. הזמרת זכורה במיוחד בזכות להיטיה ושיתופי הפעולה עם אבי ביטר, שהפך לדמות מרכזית בגילוי הכשרונות שלה.

השנים האחרונות היו קשות: ליאת איבדה את אביה, הסתבכה בחובות והקריירה שלה נראתה גמורה. אך 30 שנה אחרי תחילת דרכה המוזיקלית, היא עושה קאמבק מרגש, שהחל בקיסריה ביוני האחרון.

בהופעה הקרובה בהיכל מנורה, אלפי מעריצים יגיעו להאזין לשירתה, אך הם לא יודעים - ליאת עצמה לא תוכל לשמוע אותם. "אני בעולם של דממה", היא מספרת, על הפער בין החוויה שלה לבין זו של הקהל.

הקאמבק הזה מהווה נקודת ציון משמעותית בקריירה שלה, ומביא איתו חזרה אל מרכז הבמות לאחר שנים של משברים ואתגרים אישיים.