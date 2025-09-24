ג'ימי קימל חזר לשידור - וטראמפ תקף: "חבורה של לוזרים"

מומלצים -

לאחר שהורידה את שידוריו בעקבות אמירות על רצח צ'רלי קירק - רשת ABC החזירה אמש (בין שלישי לרביעי) למסך את מנחה הלייט-נייט, ג'ימי קימל. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הגיב בחריפות: "אני לא מאמין ש-ABC 'פייק ניוז' החזירו לקימל את משרתו. חבורה של לוזרים אמיתיים".

בפוסט שפרסם כתב טראמפ כי "הבית הלבן קיבל מ־ABC הודעה שהתוכנית של קימל בוטלה! משהו קרה מאז ועד עכשיו, כי הקהל שלו נעלם, וה׳יכולות׳ שלו מעולם לא היו קיימות. למה שירצו מישהו שחוזר, כשביצועיו כל כך חלשים, הוא לא מצחיק, והוא גם מסכן את הרשת כשהוא מגיש 99% תעמולה דמוקרטית?", כתב טראמפ.

"מבחינתי, זו זרוע נוספת של המפלגה הדמוקרטית, ולמיטב ידיעתי מדובר בתרומה לא חוקית לקמפיין. נראה שנבחן את ABC בנושא הזה. נראה איך נסתדר. בפעם הקודמת שנכנסתי בהם, הם שילמו לי 16 מיליון דולר. הפעם זה נשמע אפילו יותר משתלם. חבורה אמיתית של לוזרים! שג׳ימי קימל ירקב עם הרייטינג הגרוע שלו", מסר טראמפ.

על פי דיווחים, חברת דיסני, האחראית על רשת ABC המשדרת את התוכנית, קיימה שיחות רבות עם הטאלנט בסופן הגיעו להחלטה להחזיר את התוכנית לשידור.

בשבוע שעבר הודיעה הרשת כי היא מורידה את תוכנית האירוח הלילית של ג'ימי קימל משידוריה באופן מיידי, זאת בעקבות דבריו האחרונים של המנחה על טיילר רובינסון, החשוד ברצח צ'רלי קירק.

הסערה החלה בעקבות מונולוג שבו אמר קימל כי תנועת "Make America great again" מנסה להפיק רווח פוליטי מהטענות סביב זהותו של טיילר רובינסון - החשוד ברצח קירק. לדבריו, "כנופיית MAGA מנסה נואשות להציג את הילד הזה, שרצח את צ’רלי קירק, כמשהו אחר שאינו אחד מהם - ועושה הכול כדי לצבור נקודות פוליטיות מזה. ובין כל ההאשמות, הם גם הספיקו להתאבל".