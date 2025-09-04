בגיל 91: מעצב האופנה האיטלקי ג'ורג'ו ארמני הלך לעולמו

מומלצים -

בגיל 91, מעצב האופנה האיטלקי ג'ורג'ו ארמני הלך היום (חמישי) לעולמו. המעצב המצליח ביותר באמריקה שינה את עולם האופנה. קבוצת ארמני מסרה: "איל סיניור ארמני, כפי שכונה תמיד בכבוד ובהערצה על ידי עובדים ועמיתים, הלך לעולמו בשלווה, מוקף ביקיריו. בחברה הזו, תמיד הרגשנו חלק ממשפחה. היום, ברגש עמוק, אנו חשים את החלל שהותיר מי שייסד וטיפח את המשפחה הזו בחזון, תשוקה ומסירות. אבל דווקא ברוחו אנו, העובדים ובני המשפחה שתמיד עבדו לצד מר ארמני, מתחייבים להגן על מה שבנה ולהמשיך את החברה שלו לזכרו, בכבוד, באחריות ובאהבה".

ביוני 2025, ארמני לא נכח כבכל שנה בתצוגה של המותג במהלך שבוע האופנה לגברים במילאנו זו הייתה הפעם הראשונה בקריירה שלו שהחמיץ את אירוע המסלול שלו והדבר החריג עורר דאגה בקרב הציבור שמכיר את עבודתו ארוכת השנים. באותה עת, החברה פרסמה הצהרה לפיה הוא "מתאושש כעת בבית" מבלי לפרט את מצבו הבריאותי.

ארמני היה אחד המעצבים הבודדים שנותרו בעלי המניות היחידים בחברה שלו. נכון לעכשיו, אין יורש ברור לעסקיו, אשר בשנת 2024 הוערכו על ידי אנליסטים בבלומברג אינטליג'נס בסכום שנע בין 8 ל-10 מיליארד יורו.

רק באוגוסט האחרון, ארמני הופיע בכתבת שער במוסף HTSI של הפייננשל טיימס, שם דן במסירותו המתמשכת לתעשיית האופנה ולחברה שלו, שבה הוא עדיין מפקח על כל הניהול היצירתי. "אני לא יודע אם הייתי משתמש במילה וורקהוליק, אבל עבודה קשה היא בהחלט חיונית להצלחה", אמר. "החרטה היחידה שלי בחיים הייתה שבזבזתי יותר מדי שעות עבודה ולא מספיק זמן עם חברים ומשפחה".

ארמני, שנולד בשנת 1934 בעיירה פיאצ'נצה בצפון איטליה, לא גילה עניין מקצועי באופנה עד 1957. לאחר לימודי רפואה ושירות צבאי, הוא קיבל עבודה כמעצב חלונות בחנות הכלבו ההיסטורית לה רינסנטה במילאנו - צעד שהחל את קשריו לכל החיים עם בירת האופנה של איטליה. בשנת 1964, המעצב נינו צ'רוטי נתן לארמני עבודה בעיצוב בגדי גברים.

בזמן שעבד עבור צ'רוטי, ארמני פגש את סרחיו גאליאוטי, אדריכל שיהפוך לשותף שלו לחיים ולעסקים. גאליאוטי שכנע את ארמני להקים עסק משלו, והשניים ייסדו מאוחר יותר את המותג ג'ורג'יו ארמני בשנת 1975. קולקציית בגדי הגברים הראשונה שלהם זכתה להצלחה בארצות הברית וקולקציית בגדי נשים לא איחרה להגיע, בה המותג הציג מראה אנדרוגיני. "הייתי הראשונה לרכך את תדמית הגברים, ולהקשות את תדמית הנשים", סיפר ארמני מאוחר יותר.

בשנת 1980, ריצ'רד גיר לבש חליפת ארמאני בסרט "אמריקן ג'יגולו", והפך אותה לסמל סטטוס. עד מהרה, הלבשת כוכבים לשטיח האדום הפכה לצורת פרסום נוספת עבור המותג. רבים מהסלבריטאים הגדולים ביותר של התקופה - ארנולד שוורצנגר, סופיה לורן, ג'ודי פוסטר, שון קונרי וטינה טרנר, בין היתר - צולמו כולם לובשים את יצירותיו. זה הוביל לתחרות עזה עם השם הגדול השני של האופנה האיטלקית של שנות ה-80, ג'אני ורסצ'ה , שסגנונו המסנוור עמד בניגוד מוחלט למראה הצנוע האופייני של ארמאני.

בשנת 1985 נפטר גאליאוטי מאיידס, והותיר את ארמני כבעל המניות היחיד של החברה. על מערכת היחסים שלו עם גאליאוטי, אמר ארמני ל"וניטי פייר" בשנת 2000: "אהבה היא מונח מצטמצם מדי. זו הייתה שותפות גדולה ביחס לחיים ולשאר העולם".

בשנת 2011, הוא פתח קומפלקס ענק של ארמני המשתרע על פני רחוב שלם במרכז העיר מילאנו. בנוסף, הושקו מוצרים ממגוון רחב של ארמני, כולל שוקולדים, פרחים, תכשיטים וקוסמטיקה, מועדון לילה ומלון יוקרה - מלון ארמני דובאי בבניין הגבוה בעולם, בורג' ח'ליפה.

ארמני, אוהד ספורט ותיק, רכש את אולימפיה מילאנו, קבוצת הכדורסל המצליחה ביותר באיטליה, בשנת 2008. לאחר מכן הוא השיק את EA7, קולקציית בגדי ספורט בהשראת מספר החולצה של שחקן הכדורגל האוקראיני אנדריי שבצ'נקו, ששיחק בעבר כחלוץ במילאן. בהשראת האסתטיקה של הקולקציה הזו, הוא המשיך לעצב את מדי הקבוצה האיטלקית למשחקים האולימפיים בלונדון 2012, ריו דה ז'ניירו 2016 וטוקיו 2020.