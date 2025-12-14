וודסטוק? לא בישראל: פסטיבל הרוק הכושל ביותר בתולדות המדינה

לפני 40 שנה, בקיץ 1985, התקיים מה שנחשב כפסטיבל הרוק הכושל בתולדות ישראל. המפיקים ציפו למלא את אצטדיון רמת גן לשלושה ימים בגרסה מקומית לוודסטוק, הבטיחו שמות גדולים, אך שילוב של ניהול כושל, חוסר מזל ושיווק גרוע הביאו לכך שרק אלפים בודדים פקדו את "פסטיבל הכוכבים".

מי שהופיע היו בעיקר "אחים של" הכוכבים, ואמנים בסוף דרכם. כתבנו אורי שפירא חזר לסיפור הפיאסקו המפואר, לאנשים שפקדו את אותו פסטיבל נשכח והמקורבים למפיק החיפאי, שמאז נעלמו עקבותיו, ואל שיר אחד שהפך ללהיט בעקבות אותו פסטיבל אומלל.