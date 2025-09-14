ראשון מסוגו: אירוע הקיץ הרב-חושי של קוקה-קולה

מומלצים -

המותג קוקה-קולה יחתום את מהלך הקיץ הסושיאלי Coca-Cola Summer Sound באירוע חוויתי, אינטראקטיבי ראשון מסוגו בישראל, שייערך ב־18 בספטמבר בשעה 19:30 באקספו תל אביב.

האירוע, שצפוי להפוך לאחת מחוויות המוזיקה הבולטות של השנה, יציע לקהל חוויה סנסורית חדשנית שבה "הסאונד מתעורר לחיים", באמצעות שילוב טכנולוגיות מתקדמות, עיצוב במה פורץ דרך והופעת אורח של אומנים מהשורה הראשונה. הכניסה לאירוע תתאפשר באמצעות אפליקציית קוקה-קולה ברכישת כרטיס במחיר סמלי.

כנהוג באירועים של חברת קוקה-קולה, כל המזון יוגש בכלים מתכלים, ובמתחם יוצבו מכונות איסוף מכלי משקה אוטומטיות למחזור.

בנוסף, ישיק המותג לרגל ראש השנה את קמפיין החג: פרסומת חגיגית, שתורכב מפסיפס של רגעים, צלילים ותכנים מקוריים שנוצרו על ידי יוצרי הרשת שהובילו את הקמפיין והצרכנים עצמם במסגרת האתגר הסושיאלי, ותהווה את שיאו של מהלך הקיץ עם איחולי חג שמח.

הכניסה בעלות סמלית ומותנית בהרשמה מראש. האירוע מיועד לצרכנים מגיל 16 ומעלה בלבד. המזון והמשקאות במקום בעלי תעודת כשרות.