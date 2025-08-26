"זה סיפור אהבה - היא אמרה כן": טיילור סוויפט מאורסת

מומלצים -

"זה סיפור אהבה - היא אמרה כן": שנתיים חלפו מהיום בו שחקן הפוטבול האמריקני טראוויס קלסי צפה בהופעתה של טיילור סוויפט במסגרת סיבוב ההופעות - The Eras Tour - וניסה להעביר לה צמיד חברות עם מספר הטלפון שלו. הערב (שלישי) סוויפט חשפה בחשבון האינסטגרם הרשמי שלה כי הוא הציע לה נישואין.

הפוסט המרגש, בו נראית הצעת הנישואין במרכז גינה מלאה בפרחים, זכה לעשרות מיליוני תגובות ולייקים, ולווה בכיתוב נכתב: "המורה לאנגלית והמורה לספורט מתחנים". הטקסט מתייחס לשיריה של סוויפט, שיש רבים בקרב המעריצים שטוענים כי יש צורך במיליון אוקספורד כדי להבין אותם, והיותו של קלסי שחקן פוטבול פעיל. חשבון מעריצים רשמי בשם Taylor Nation שיתף את הפוסט וכתב - "זה סיפור אהבה - היא אמרה כן". מדובר בשורה מתוך שירה Love Storyץ

בין המברכים ניתן למצוא גורמים רבים בתעשיית המוזיקה ובעולם הספורט, לצד אדם מפתיע במיוחד - נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מדובר בהתבטאות חריגה של הנשיא האמריקני, שכן בשנים האחרונות הוא תקף אותה לא פעם, ואף טען כי היא נעלמה מהרשתות החברתיות בגללו - דבר שאינו נכון, וכי "אינה לוהטת" לאחר שספגה קריאות בוז במהלך משחק הסופרבול בתחילת השנה.

מוקדם יותר החודש, סוויפט הכריזה על אלבום חדש, 12 במספר, בשם "The Life of A Showgirl". ההכרזה, שנרשמה במהלך פרק בפודקסט של קלסי, בו השתתפה לראשונה, עוררה תגובות רבות בקרב המעריצים, שספרו את הדקות עד לאלבום הבא.

במאי האחרון הודיעה כי הצליחה לרכוש מ־Shamrock Capital את המאסטרים של ששת אלבומיה הראשונים, לאחר שב־2019 נמכר הלייבל שלה, Big Machine Records, לחברה בבעלות חלקית של מנהל המוזיקה סקוטר בראון. מאוחר יותר מכר בראון את הזכויות ל־Shamrock, אך סוויפט כבר הכריזה שתקליט מחדש את כל האלבומים כדי להחזיק בבעלות מלאה על יצירתה. עד כה הוציאה מחדש ארבעה מהם, שכל אחד מהם הגיע למקום הראשון במצעד ה־Billboard 200.

ההכרזה על האלבום החדש מגיעה חודשים ספורים לאחר שסוויפט סיימה את סיבוב ההופעות Eras בדצמבר 2024 - מופע ענק שנמשך כמעט שנתיים, כלל 149 הופעות ב-50 ערים בחמש יבשות, והפך לסיבוב ההופעות הרווחי ביותר בהיסטוריה.