בשל איום הירי מאיראן: בוטלו מופעי הענק של אייל גולן ועומר אדם

בעקבות איום הירי המיידי מאיראן ובתום הערכת מצב ביטחונית, הודיע הערב (ראשון) דובר צה"ל על שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף עד למחר יום שני בשעה 20:00. במסגרת ההנחיות החדשות, הוחלט להגביל את ההתקהלויות בכל רחבי הארץ לעד 5,000 בני אדם, למעט באזור קו העימות שבו נשמרה פעילות חלקית ללא שינוי.

במקביל, משטרת ישראל נערכה ליישום המגבלות והודיעה על איסור קיום התקהלויות מעל כמות זו החל מהשעה 18:00. בעקבות החרפת ההנחיות, בוטלו ונדחו באופן מיידי מופעי הענק המתוכננים של אייל גולן ועומר אדם, שהיו אמורים למשוך עשרות אלפי צופים.

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ההחלטה הכתה בתדהמה את עשרות אלפי המעריצים שחלקם כבר עשו את דרכם למתחמים. מחוץ לאצטדיון בלומפילד התקבצו מאות מעריצים מאוכזבים, רבים מהם לבושים בחגיגיות בלבן, שקיבלו את בשורת הביטול ברגע האחרון, לאחר שבתום הערכת מצב במשטרת מחוז ת"א הוחלט ע"י חברת ההפקה על ביטול המופע במקום.

עבור חלק ניכר מהקהל של עומר אדם מדובר באכזבה כפולה, שכן מדובר בפעם השנייה ברציפות שהופעתו באצטדיון שלמה ביטוח בפתח תקווה נדחית, לאחר שבוטלה גם בשבוע שעבר מאותה סיבה בדיוק של איום הירי האיראני. אדם עצמו פנה למעריצים בסטורי מחשבונו הרשמי, וכתב מהאצטדיון: "הכנו לכם ערב של החיים אבל כנראה שלאיראנים יש תכניות אחרות... כרגע לפי ההנחיות ההופעה תדחה".

במקביל, אייל גולן שאמור היה לקיים הערב את המופע השלישי מתוך חמשת מופעי סדרת "גולד" המצליחה שלו, פרסם הודעה בחשבון האינסטגרם הרשמי שלו: "אהובי ליבי, עקב הנחיות פיקוד העורף החדשות המופע המתוכנן להערב לא יתקיים".

גולן הוסיף: "מיד עם שינוי ההנחיות אנחנו נעדכן על מועד חדש לקיום ההופעה. כל הכרטיסים שלכם יהיו תקפים באופן אוטומטי". המשטרה ופיקוד העורף קוראים לציבור להישמע להנחיות, לגלות אחריות אישית ולהימנע מהשתתפות באירועים שאינם עומדים בנהלים, בעוד הערכות המצב השוטפות נמשכות והעדכונים יופצו בפלטפורמות הרשמיות.