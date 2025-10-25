מגיש הרדיו המיתולוגי עופר נחשון הלך לעולמו בגיל 59

השדרן והקריין עופר נחשון, הלך לעולמו בגיל 59. מאז תחילת דרכו בסוף שנות ה-80 ולאורך עשרות שנות קריירה, עבד נחשון בקול ישראל, ברשות השידור ובהמשך גם בערוצי רדיו בתאגיד השידור.

נחשון, שהחל את דרכו ב"קול השלום", התפרסם בעיקר כששידר את התוכנית המיתולוגית "קופסת הלהיטים" ברשת ג' בשנות ה-90 שבה השמיע להיטי פופ ודאנס מהעול, וכן כשהגיש את מצעדי הפזמונים השבועיים והשנתיים בתחנה.

בהמשך שידר גם ב-88FM וגם הגיש את מגזין הקולנוע "טלסינמה" בערוץ 1. נחשון היה גם מראשוני הסלבריטאים שיצאו מהארון. יהי זכרו ברוך.