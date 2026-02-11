יותר מעסקת ענק: הנסיבות שהובילו את בריטני ספירס למכור את מורשתה המוזיקלית

ההחלטה של בריטני ספירס למכור את כל הזכויות על הקטלוג המוזיקלי שלה לחברת Primary Wave היא הרבה מעבר למהלך עסקי שגרתי; מדובר בצעד שמסכם שנים של מאבקים אישיים ומשפטיים. מאז שחרורה מהאפוטרופסות שכפה עליה אביה ב-2021, והגבילה את חירותה האישית והכלכלית למשך 13 שנה, ספירס פועלת באופן עקבי לפרק את המבנים הישנים שניהלו את חייה. המכירה הנוכחית מאפשרת לה לנתק סופית את התלות במנהלי עסקאות, שותפויות וחוזים היסטוריים שהיו קשורים לתקופות החשוכות בחייה המקצועיים.

הנסיבות המקצועיות של ספירס בשנים האחרונות חיזקו את ההחלטה להיפרד מהנכסים האמנותיים שלה. למרות הציפייה הציבורית לקאמבק, ספירס הצהירה בתחילת 2024 כי אין לה שום כוונה לחזור לתעשיית המוזיקה.

עם אלבום אחרון שיצא ב-2016 והיעדר הופעות חיות במשך קרוב לעשור, הקטלוג הפך מנכס "פעיל" לנכס פיננסי שנועד לממן את חייה הפרטיים. עבור ספירס, העסקה היא דרך להבטיח לעצמה תזרים מזומנים אדיר וקבוע שיאפשר לה להמשיך לחיות מחוץ לאור הזרקורים, מבלי להיות תלויה בהצלחה של פרויקטים עתידיים.

לצד השאיפה לחופש, ברקע מרחפים גם דיווחים על אתגרים כלכליים שנוצרו בעקבות אורח חייה וההוצאות המשפטיות הכבדות שליוו את פירוק האפוטרופסות. המעבר מתשלום תמלוגים תקופתי, שאינו תמיד צפוי, לסכום חד-פעמי של כ-200 מיליון דולר, מעניק לספירס את "כרית הביטחון" שהייתה זקוקה לה כדי לנהל את עצמה באופן אוטונומי לחלוטין.

במאי 2024, ספירס העלתה סרטון לאינסטגרם שלה וטענה שכל התכשיטים שלה נגנבו. היא הציגה לעוקבייה את הקופסאות הריקות שבהן נשמרו פעם התכשיטים היקרים, ואמרה: "תראו, אני אראה לכם באמת, כל התכשיטים שלי נגנבו".

בסופו של דבר, מכירת הקטלוג היא הצהרה על סיום הפרק של "בריטני הכוכבת" ותחילת הפרק של "בריטני האישה". לאחר שחשפה בספר הזיכרונות שלה את המחיר הנפשי הכבד ששילמה עבור הקריירה שלה, ספירס בוחרת להשתמש בפירות ההצלחה הזו כדי להבטיח לעצמה חיים שבהם היא כבר לא חייבת לאף אחד שום דבר – לא הופעה, לא שיר חדש, ולא דין וחשבון על הכנסותיה.