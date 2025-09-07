צונאמי בנגב: אופירה שברה את טיקטוק ורוצה לכבוש את אמריקה

מומלצים -

עבור אופירה שופן, בת 23 בלבד מבאר שבע, ההצלחה היכתה ממש כמו צונאמי. אחרי ששחררה את הסינגל הראשון שלה שהפך לטרנד ויראלי במיוחד ברשתות החברתיות, הזמרת הצעירה החליטה להגשים את החלום ולנסוע ללוס אנג'לס לפתח את הקריירה המוזיקלית. טליה כהן שוחחה איתה, איך מגיעים מבירת הנגב לפסגת המצעדים. צפו בכתבה המלאה בראש העמוד.