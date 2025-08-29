לא רק שבאבניק: דניאל גד עוזב את המסך - ופונה למוזיקה

מומלצים -

מרביתנו מכירים את דניאל גד מהסדרות המצליחות "שבאבניקים" ו"גאליס", שם כבשה קריירת המשחק שלו לא מעט פסגות. אלא שלפני מספר חודשים החליט השחקן לשנות מסלול: הוא עזב את תל אביב, חזר להורים והחל להגשים חלום ישן - להפיק אלבום שירים משלו.

בריאיון בלעדי לאורלי מירקין, דניאל מספר על המעבר המפתיע מעולם המשחק לעולם המוזיקה, על החיבור העמוק שלו לדת, ועל ההשראה שהובילה אותו ליצור את אלבום הבכורה שלו.

צפו בכתבה - בתחילת העמוד.