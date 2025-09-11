סיינפלד: "התנועה לשחרור פלסטין גרועה מה-KKK"

מומלצים -

השחקן והקומיקאי היהודי-אמריקני ג'רי סיינפלד תקף את תנועת "לשחרר את פלסטין" בהופעה מפתיעה באירוע של אוניברסיטת דיוק ביום שלישי האחרון, והשווה אותה לרטוריקה של ה"קו קלוקס קלאן". הדברים נאמרו בנוכחות שורד השבי עומר שם-טוב.

"'שחררו את פלסטין' היא מבחינתי רק דרך לומר: אנחנו לא אוהבים יהודים. פשוט תגידו את זה בגלוי", אמר סיינפלד. "במובן הזה, הקו קלוקס קלאן אפילו כנים יותר - הם לפחות מצהירים במפורש שהם שונאים יהודים ושחורים".

סיינפלד, שמבקר בעקביות ובאופן חריף את האנטישמיות ותומך בגלוי בישראל, שיתף גם בחוויותיו מביקור שערך בתל אביב בדצמבר 2023, לצד בני משפחתו. במהלך הביקור, שבו נפגש עם משפחות בני הערובה, הוא חווה מתקפת טילים. לדבריו, המפגש עם קרובי החטופים היה "רגע קורע לב" שהעמיק את הבנתו למצוקת ישראל בזמן המלחמה.

סיינפלד שמר את השתתפותו באירוע בסוד, כדי שהפוקוס יישאר על שורד השבי עומר שם־טוב. בהודעה ששלח דובר אוניברסיטת דיוק לעיתון "The Chronicle" נמסר כי “ההרצאה ביום שלישי הייתה אירוע סטודנטיאלי בהובלת חב"ד, שהזמין את עומר שם־טוב לשתף את 'סיפור מסעו הרוחני' במהלך 505 ימי השבי. ג’רי סיינפלד הציג את הדובר וביקש שלא לפרסם את הופעתו מראש, מתוך כבוד לכך שחוויותיו של שם־טוב עמדו במרכז".