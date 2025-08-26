אוקראינה נגד וודי אלן: "תומך בפלישה הרוסית"

מומלצים -

הבמאי זוכה האוסקר וודי אלן, הגן על הגעתו לפסטיבל סרטים במוסקבה בעקבות ביקורת חריפה מצד ממשלת אוקראינה. "כשמדובר בסכסוך באוקראינה, אני מאמין בתוקף שוולדימיר פוטין טועה לחלוטין. המלחמה שהוא גרם לה היא מחרידה", אמר הבמאי היום (שלישי).

"אני לא מרגיש שניתוק אירועים אומנותיים הוא אי פעם דרך טובה לעזור". הצהרתו של אלן הגיעה לאחר שממשלת אוקראינה גינתה את החלטתו להופיע כאורח ראשי באירוע בסוף השבוע: "השתתפותו של וודי אלן בשבוע הסרטים הבינלאומי במוסקבה היא בושה ועלבון להקרבתם של שחקנים ויוצרי קולנוע אוקראינים שנהרגו או נפצעו על ידי פושעי מלחמה רוסים במלחמתם המתמשכת נגד אוקראינה", נמסר ממשרד החוץ של אוקראינה מוקדם יותר היום.

שבוע הסרטים הבינלאומי במוסקבה ממומן על ידי התקשורת הממלכתית הרוסית, חברות בבעלות המדינה והעירייה. תמונה שפורסמה בערוץ הטלגרם הרשמי של הפסטיבל מראה את יוצר הסרטים בן ה-89 משתתף בסשן באמצעות קישור וידאו, בשיחה עם הבמאי הרוסי פיודור בונדרצ'וק, שהוא בעל ברית של פוטין ותמך בפומבי בפלישה של רוסיה לאוקראינה.

על פי שירות העיתונות של הפסטיבל, אלן אמר שהוא אוהב את הקולנוע הרוסי, והזכיר את הגרסה הסובייטית של "מלחמה ושלום" שביים סרגיי בונדרצ'וק, אביו של פיודור בונדרצ'וק. כלי התקשורת הממלכתיים ברוסיה דיווחו שבמהלך הופעתו, אמר אלן שלמרות שאין לו תוכניות לעשות סרט ברוסיה, יש לו "רק רגשות טובים כלפי מוסקבה וסנט פטרסבורג".

השגריר הרוסי קיריל דמיטרייב, טען שהופעתו של אלן בפסטיבל מוכיחה ש"רוסיה אינה מבודדת. הניסיון לבטל את וודי אלן באמצעות שיחת וידאו בפסטיבל הסרטים הבינלאומי של מוסקבה מפספס את הנקודה: רוסיה אינה מבודדת - ואמנות צריכה לבנות גשרים, לא לשרוף אותם", כתב דמיטרייב בפוסט ברשת X.