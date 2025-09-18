לראשונה מאז התאונה: גידי גוב עלה לבמה - והתנצל | צפו

מומלצים -

הזמר גידי גוב עלה אמש (שני) לבמה לראשונה מאז התאונה בנתיבי איילון והתנצל בפני הקהל והמעורבים בתאונה. "בגילי המופלג, קרה לי לראשונה אירוע שהוא אחד הפחדים הכי גדולים של כל אחד – תאונת דרכים ועוד בפקק", אמר גוב מהבמה באמפי לוחמי הגטאות.

"חשוב לי להסביר ולהתנצל בפני כל האנשים שנפגעו - המכוניות, המשפחות. החלמה מהירה, ומקווה שנצא מזה בשלום. תודה לכל מי ששלח מילים מחזקות. אני הייתי צריך את זה כדי להופיע הערב".

במהלך דבריו נשמע מישהו בקהל מעיר: "לא בנסיעה", וגוב השיב: "לא לא לא, עצרנו ואז קרה מה שקרה".

נזכיר כי השבוע, פגע גוב בשמונה כלי רכב לאחר הופעה בתל אביב. חמישה בני אדם נפצעו קל, חלקם פונו לקבלת טיפול רפואי. רישיונו של הזמר נשלל ל־60 יום.