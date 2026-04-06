לאור ההצהרות האנטישמיות: האצטדיון שסירב לארח את קניה ווסט

מועדון הכדורגל האנגלי טוטנהאם סירב לאפשר לקניה ווסט להופיע באצטדיונו, זאת לאור היסטוריית האנטישמיות שלו והזיקה היהודית ההיסטורית של המועדון, כך דווח הבוקר (שני) בעיתון הבריטי 'הדייל מייל'.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

מנהליו של ווסט פנו לקבוצה מצפון לונדון בבקשה להופיע באצטדיון הוטספר כחלק מהקאמבק של הראפר, אשר השיק לאחרונה אלבום חדש המלווה בסבב הופעות, וכאמור סורבו. הראפר המושמץ הוזמן במקום זאת להופיע בפסטיבל "Wireless", מה שהוביל לתגובות חריפות נגד הפסטיבל, ואף גרמה לפרישתם של שני נותני חסות מרכזיים.

חברת פפסי הודיעה בבוקר יום ראשון כי היא מושכת את החסות שלה במחאה על שיבוצו של קניה כמופע מרכזי, וחברת "דיאג'יו" (Diageo) - הבעלים של מותגי האלכוהול גינס, ג'וני ווקר וקפטן מורגן - שהלכה בעקבותיה שעות ספורות לאחר מכן.

במקביל, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר על ההזמנה שהיא "מדאיגה עמוקות" בהתחשב בהערותיו האנטישמיות והאדרת הנאציזם של הראפר בעבר, וקיימות השערות כי ייתכן שייאסר עליו להיכנס למדינה באופן גורף.

כידוע, ווסט ספג גינוי עולמי לאחר ששחרר מספר התפרצויות שנאה אנטישמיות ברשתות החברתיות, בהן הזדהה כנאצי. בשנה שעברה אף הוציא שיר בשם "הייל היטלר".