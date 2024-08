סלין דיון נגד טראמפ: המתמודד השתמש בלהיט הגדול בעצרת בחירות - והזמרת זעמה

חברת התקליטים "סוני" והמגה-סטארית הקנדית פנו לנשיא לשעבר בבקשה שיפסיק להשתמש בשיר "My heart will go on" - ובכך הצטרפו לניל יאנג, קווין והרולינג סטונס • "ובאמת, את השיר הזה דווקא?", היא שאלה באירוניה

סיון סיסאי ■ כתבת תרבות ותיירות