יש עתיד: 18 כוכבי ענק בהוליווד שלא סיימו תיכון - והצליחו בגדול

התפיסה המסורתית לפיה השכלה תיכונית היא תנאי הכרחי להצלחה מקצועית וכלכלית עומדת למבחן מחודש, כשכמה מהשמות הגדולים ביותר בתרבות העולמית הגיעו לפסגה ללא תעודת בגרות. חלק מהם מביעים חרטה עמוקה על הצעד, אחרים דווקא רואים בו את הגורם המרכזי שדחף אותם להילחם על חלומם.

סת' רוגן

השחקן והקומיקאי היהודי סת' רוגן פרש מהלימודים לאחר שקיבל תפקיד בסדרת הטלוויזיה "זרוקים ויורמים".

רוגן הבהיר כי פרישתו הייתה סיום צפוי להדרדרות ממושכת בלימודיו, וכי איש בסביבתו, כולל הוריו, לא ניסה למנוע זאת מכיוון שהיה ברור שהוא בעל מוטיבציה גבוהה לעשייה שאינה אקדמית.

ג'ים קארי

השחקן ג'ים קארי עזב את בית הספר ביום הולדתו ה-16 כדי להשתלב בשוק העבודה ולסייע למשפחתו מבחינה כלכלית.

ג'וני דפ

השחקן ג'וני דפ פרש בשנת 1979 כדי לעבור ללוס אנג'לס ולהצטרף ללהקת רוק בשם "הילדים".

רוברט דאוני ג'וניור

השחקן רוברט דאוני ג'וניור למד בבית הספר התיכון בסנטה מוניקה במשך שנתיים בלבד, ופרש בשנת 1982 בגיל שש עשרה כדי להתמקד במשחק במשרה מלאה. בין חבריו לספסל הלימודים באותה עת היו השחקנים רוב לאו, צ'ארלי שין, אמיליו אסטבז ושון פן.

פטריק דמפסי

השחקן פטריק דמפסי, שמוכר בדמותו של ד"ר דרק שפרד בסדרת הדרמה הרפואית "האנטומיה של גריי", תפקיד שעליו היה מועמד לפרס גלובוס הזהב. דמפסי עזב גם הוא את הלימודים בגיל 17 והביע חרטה על כך שלא סיים את לימודיו, אבל החיים בהוליווד סידרו לו להיות "רופא".

הילארי סוואנק

השחקנית הילארי סוואנק הצהירה כי היא אינה גאה בפרישתה מהתיכון, והדגישה כי השכלה היא נושא חשוב וכי מדובר בבעיה מערכתית שגורמת לילדים לחוש חוסר תקווה לגבי עתידם.

קייט וינסלט

השחקנית קייט וינסלט סיפרה כי עזבה את הלימודים בגיל 16 והחלה לעבוד במעדנייה כדי לחסוך כסף לנסיעות לאודישנים בלונדון.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

ג'ון טרבולטה

ג'ון טרבולטה עזב את התיכון לטובת הקריירה, וציין כי חבריו לא הבינו את החלטתו ללכת לסטודיו למשחק בשעות הערב, למרות שהשתתף איתם בקבוצות הפוטבול והכדורסל.

קיאנו ריבס

קיאנו ריבס גורש מבית הספר בגיל 16 בעקבות חילוקי דעות עם המנהל, משום שהיה תלמיד שמרבה לשאול שאלות על כל דבר ולא הפסיק גם כשהדבר סיבך אותו.

מארק וולברג

השחקן מארק וולברג, שפרש בכיתה ט', בחר להשלים את לימודיו התיכוניים וקיבל את תעודת הבגרות שלו בשנת 2013, לאחר שלמד בכל הזדמנות אפשרית על סט הצילומים ובנסיעות.

קוונטין טרנטינו

הבמאי קוונטין טרנטינו עזב את הלימודים בכיתה ט' וציין בדיעבד כי היה שמח לחוות חוויה אוניברסיטאית מבחינה חברתית ולימודית.

רוברט דה נירו

רוברט דה נירו פרש מהתיכון כדי לשחק וטען כי המהלך חסך לו אלפי דולרים של שכר לימוד, אם כי בהמשך דרכו קיבל תואר דוקטור של כבוד באמנויות ממכללת בייטס.

אל פצ'ינו

אל פצ'ינו עזב את ספסל הלימודים בגיל שש עשרה כדי להשתלב בסצנת התיאטרון בניו יורק, ובאותה תקופה עבד למחייתו כשליח, מנקה, מרכזן וסדרן קולנוע שממנו פוטר פעמיים.

דרייק

המוזיקאי דרייק השלים את לימודיו מרחוק וקיבל את תעודת הסיום שלו בשנת 2012, תוך שהוא משתף את מעריציו בציונים הגבוהים שקיבל בבחינות הגמר.

קייטי פרי

הזמרת קייטי פרי עזבה את התיכון בגיל 15 לטובת המוזיקה, אך בהמשך עברה בחינות רשמיות וקיבלה תעודה שוות ערך לתעודת בגרות. כמו כן, היא היחידה ברשימה הזאת שהגיעה לחלל.

ג'יזל

דוגמנית העל ג'יזל בונדשן פרשה מהלימודים כדי לפתח את קריירת הדוגמנות שלה.

כריס רוק

הקומיקאי כריס רוק פרש בכיתה י' והשלים בהמשך תעודה השוות ערך לתעודת בגרות, כשבמקביל למד במכללה קהילתית ועבד כמפנה שולחנות ברשת מסעדות וכעובד ניקיון בבית חולים.

ג'רמי אלן וייט

השחקן ג'רמי אלן וייט חשף לאחרונה כי לא סיים את לימודיו מעולם בשל מחסור בנקודות זכות שנבע מהיעדרויות. נקודת מפנה מרגשת נרשמה במהלך השנה האחרונה, כאשר המורה לשעבר של וייט לדרמה הגיעה לבכורת סרטו בפסטיבל הסרטים של ניו יורק והעניקה לו במפתיע את תעודת התיכון הרשמית שלו.