ההבטחות שהתרסקו ברגע האמת: האכזבות של אירוויזיון 2026

אירווזיון 2026 הסתיים בצורה שונה לחלוטין מכפי שטבלאות ההימורים ניבאו. הזוכה הגדולה - בולגריה, התחילה את עונת התחרות כשסוכנויות ההימורים בקושי ניבאו לה עלייה לגמר, והיא ניצחה בפער נקודות עצום מעל המקום השני, ישראל, שלה ניבאו טבלאות ההימורים בתחילה את המקום השביעי. אבל לצד סיפורי ההצלחה הגדולים ישנן כמובן אכזבות, והגדולות שבהן שייכות השנה לארבעה מדינות, שטבלאות ההימורים תכננו עבורן סוף שונה לגמרי ממה שקרה במציאות - פינלנד, יוון ושוודיה.

פינלנד

עוד לפני שהסתיים ה-UMK, קדם האירוויזיון הפיני, מעריצי התחרות כבר הכתירו את פינלנד בתור הזוכה הוודאית של התחרות השנה, וסוכנויות ההימורים התיישרו בהתאם. המדינה הובילה בטבלאות סיכויי הזכייה באופן עקבי - ממש עד יום השידור וסגירת קופות ההימורים, וניבאו לפינלנד סיכויים כמעט ודאיים של 40% לניצחון.

אלא שברגע האמת, הבועה הפינית התנפצה. ההופעה הבימתית הועתקה לגמרי מהקדם המקומי, והמדינה לא סיפקה שום גורם הפתעה עבור הקהל, שכבר התחיל לחפש פייבורטיות במדינות אחרות.

נדמה שבולגריה הייתה בדיוק הדבר שהקהל היה צריך כדי למלא את החור הזה - שיר מקפיץ וזמרת כריזמטית עם מסר פשוט והופעה בימתית שאומנם לא עלתה יותר מדי כסף - אבל הייתה מהוקצעת ומדויקת דיה כדי לכבוש את לבבות הקהל והשופטים, שלראשונה מזה תשע שנים הסכימו אחד עם השני. והנציגים הפינים? אומנם הם הביאו ביצוע ברמה הגבוהה ביותר, אבל זה הספיק להם רק למקום השישי.

יוון

המדינה שהייתה במקום השני בסיכויי הזכייה עד שבוע התחרות, הביאה את השיר הוויראלי התורן של השנה - שיר עם מסר עמוק ואמירה חברתית, אבל במעטפת של מקצב היפר-טכנו מהיר והופעה שזורת אלמנטים ויזואליים משעשעים.

בשנים האחרונות, שירים מהסוג הזה הצליחו באירוויזיון באופן שקבע טרנד חדש שהחל להתחבב בעיקר על הקהל הצעיר בקרב המדינות המשתתפות. שירים כמו Cha Cha Cha של פינלנד מ-2023, קרואטיה 2024 עם Rim Tim Tagi Dim, ואספרסו מקיאטו של שנה שעברה, כל אלו בוצעו על ידי זמרים שהופיעו משום מקום ופתאום הפכו לחביבי הקהל, וסיימו במקומות השני והשלישי ממש כפי שצופה מאקילאס היווני.

אלא שהשנה נדמה שלקהל התחיל להימאס משירים שכביכול לא לוקחים את עצמם יותר מדי ברצינות, וההופעה היוונית נראתה כאילו היא מנסה יותר מדי להתחבב על הקהל באופן כפוי - מה שלבסוף הביא ליוון את המקום העשירי. גם כאן, בולגריה נכנסת לתמונה - ל-Bangaranga יש מעטפת קלילה ומבדרת, אבל דארה ממש לא הופיעה משום מקום בחסות כוח הוויראליות - היא זמרת מוכרת בבולגריה, עם למעלה לעשור של ניסיון.

שוודיה

בתור המדינה הכי מצליחה בתחרות בשנים האחרונות, היה מצופה משוודיה לסיים במיקום הרבה יותר גבוה מאשר המקום ה-20 המביש - הנמוך ביותר ששוודיה הגיעה אליו משנת 2010. זאת בניגוד לטבלאות ההימורים, שחזו עבור שוודיה את המקום השביעי השנה.

מחוץ לאירוויזיון, שוודיה היא מעצמת פופ בינלאומית, עם כותבים ומפיקים שכתבו חלק מהשירים שהכי מזוהים עם הז'אנר ברחבי העולם. קדם האירוויזיון השוודי, המלודיפסטיבלן, מספק בכל שנה את פסגת הפופ שיש למדינה הסקנדינבית להציע, עם הופעות בימתיות מהוקצעות ומהודקות נשנלחות לבימת התחרות בכל שנה as is.

השנה שוודיה שלחה את פליסיה, שהגיעה לתחרות עם אותה החבילה שסיפקה לה את הניצחון במולדתה - אלא שהלחץ מהתחרות והלו"ז הצפוף של הזמרת עשו את שלהם. אחרי חצי הגמר, דווח שפליסיה איבדה את קולה - מה שניתן היה לשמוע בביצועים החיים הן בחצי הגמר והן בגמר. בנוסף, אחרי שסיימה להופיע בחזרה הגנרלית של הגמר - ערב לפני התחרות, פליסיה איבדה את הכרתה על הבמה ונאלצה לקבל טיפול רפואי.

מיד עם קבלת התוצאות בגמר, פליסיה עזבה את הגרין רום בדמעות, והיא התרחקה מהעיתונאים שחיכו לראיין אותה כשהשידור הסתיים. בריאיון שהעניקה לעיתון שוודי אחרי התחרות, פליסיה אמרה כי היא חוששת מהתגובות של הציבור במדינתה, שכן בשוודיה לא רגילים לכאלו תוצאות מאזכבות באירוויזיון.